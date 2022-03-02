رغم التصريح باستخدامها.. احذر: مادة في الوجبات السريعة آثارها فاقت المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ليس سراً أن الطعام الصيني يحظى بشعبية كبيرة في مختلف البلدان، وأحد المكونات الرئيسية لكل طبق صيني، وأيضا مختلف أصناف الوجبات السريعة هو مُحسِّن الطعام المسمى بالملح الصيني (Ajinomoto).

الاسم الآخر لـ Ajinomoto هو Monosodium Glutamate (MSG). ولسوء الحظ، فإن المكون يفعل أكثر بكثير من مجرد تحسين المذاق ومعظمه يؤثر علينا بشكل سلبي، كونه يدخل في الوجبات السريعة.

هذا المكون الغذائي له آثار جانبية أكثر مما تتخيل، فوفقًا لدراسة، يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من MSG إلى ظهور متلازمة التمثيل الغذائي التي تتجلى في عدد من الأعراض بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم والسمنة وارتفاع الكوليسترول.

وذهب أحد الخبراء إلى حد وصف المكون بأنه "قاتل صامت" له تأثيرات أسوأ من المخدرات والنيكوتين والكحول.

ومع ذلك، وعلى الرغم من آثاره الجانبية السلبية المختلفة، إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعتبره آمنًا بشكل عام، هذا يعني أنه إذا تم استهلاكه بكميات عادية، فإن المكون آمن.

وهناك بعض الآثار الجانية لتناول الملح الصيني في الوجبات السريعة والمنتجات المحفوظة بتواريخ صلاحية طويلة، وفق ما نقل موقع "htv".

1. الآثار السلبية لأجينوموتو للنساء الحوامل

يمكن أن يتسبب في احتباس الماء وارتفاع ضغط الدم.

إنه يخل بتوازن الجلوتامات في الجسم، ما قد يؤدي إلى مزيد من كسر حاجز المشيمة لإمدادات غذاء الطفل.

هذا يمكن أن يؤدي إلى اضطراب الجهاز المناعي للطفل. ويصبح الطفل خاليًا من التغذية السليمة.

2. مشاكل في التنفس

يمكن أن يسبب متلازمة المطعم الصيني سيئة السمعة، تشمل أعراضه المميزة مشاكل في التنفس، والغثيان والصداع وحرقان في الرقبة والوجه والتقيؤ وارتفاع ضربات القلب وغيرها.

3. الصداع النصفي

يمكن أن يؤدي الجلوتامات أحادية الصوديوم إلى صداع شديد. يمكن أن تنمو بشكل أكبر إذا تم استهلاك Ajinomoto بشكل مستمر.

والصداع النصفي هو حالة حرجة حيث يكون الصداع لا يطاق. الأعراض الأخرى التي غالبًا ما تصاحب الصداع النصفي هي الغثيان وتغير الرؤية والحساسية العالية للضوء والقيء.

4. مشاكل في القلب

وهو يؤثر سلبًا على القلب ويسبب السكتات القلبية وآلام الصدر وزيادة ضربات القلب.

5. الربو

يمكن أن يؤدي استخدام Ajinomoto عندما تكون لديك حساسية منه إلى الإصابة بالربو أيضًا.

ومع ذلك فإن الارتباط بين MSG والربو يحتاج إلى مزيد من البحث لأن البحث الحالي غير حاسم في الوقت الحالي.

6. عيوب عصبية

قد يؤدي كون الجلوتامات أحادية الصوديوم إلى حدوث خلل في الأعصاب وحولها. يمكن أن يسبب آثارًا أكثر اعتدالًا، مثل وخز في الرقبة والوجه وخدر لاضطرابات تنكسية عصبية خطيرة مثل مرض باركنسون وألزهايمر وهنتنغتون.

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