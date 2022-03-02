فرصة للشراء.. 10 جواكيت بأقل من 200 جنيه على أمازون‎ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري:

بمناسبة انتهاء موسم الشتاء، يبحث العديد من الرجال والنساء عن المعاطف والجواكت الشتوية، وذلك لاستغلال فرصة التخفيضات.

وفي هذه الأوقات تستعرض بيوت الأزياء والماركات العالمية، أحدث منتجاتها الشتوية التي انخفضت أسعارها، ويعرض موقع "أمازون" تخفيضات هائلة على الجواكيت، وفي التقرير نستعرض أفضل أسعارها التي تقل عن 200 جنيه.

-جاكيت مخصص للنساء باللون الأسود، قصير، به سوسته من عند الصدر، ومزود بكاب، سعره 178 جنيها.. للشراء اضغط هنا

-جاكيت قطن طويل مفتوح من الأمام بغطاء للرأس حريمي طويل باللون البينك، يوجد منه ألوان متعددة، سعره 129جنيها.. للشراء اضغط هنا

-جاكيت حريمي طويل باللون البينك الفاتح، به سوستة، مزود بجيوب، سعره 119 بدلاً من 599.. للشراء اضغط هنا

-جاكيت قطن حريمي باللون الزيتي، به سوستة، سعره 195 جنيها.. للشراء اضغط هنا

-جاكيت حريمي سادة بياقة مفتوحة مع أطراف أكمام، سعره 119 جنيه.. للشراء اضغط هنا

-جاكيت رجالي باللون الأصفر الغامق، يوجد منه العديد من الألوان، مزينا بجيوب كاب، سعره 150جنيه.. للشراء اضغط هنا

-جاكيت قطن باللون الأسود، متعدد الأشكال، حريمي ورجالي، سعره 144 جنيها.. للشراء اضغط هنا

-جاكيت رجالي باللون الكحلي، ببطانة داخلية من الفرو، وسوستة ومزود بكاب، سعره 120 جنيه.. للشراء اضغط هنا

-جاكيت حريمي طويل باللون الأزرق الفاتح، مزينا بجيوب، سعره 159 جنيها.. للشراء اضغط هنا

-جاكيت رجالي باللون الأبيض، مزود بجيوب، متعدد المقاسات، سعره 139 جنيها، بدلا من 159.. للشراء للضغط هنا