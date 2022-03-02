كيف تحمي جنينك من العيوب الخلقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

تتكرر حالات وفاة الأطفال الرضع بعد أيام من الولادة، نتيجة الإصابة بعيب خلقي في القلب.. وفي هذا التقرير نعرض لكم أفضل النصائح لكي تحمي طفلك من العيوب الخلقية، وذلك كما ورد في موقع "healtline".

كيف يتم معرفة العيوب الخلقية داخل الرحم حتى تتطمئن الأم؟

-يمكن تشخيص العديد من أنواع العيوب الخلقية أثناء الحمل، من خلال أشعة الموجات فوق الصوتية قبل الولادة للمساعدة في تشخيص بعض العيوب الخلقية في الرحم.

-وأيضًا إجراء المزيد من خيارات الفحص المتعمق، مثل اختبارات الدم وبزل السلى (أخذ عينة من السائل الأمنيوسي)، عادة ما يتم تقديم هذه الاختبارات للنساء اللاتي لديهن حالات حمل عالية الخطورة بسبب تاريخ العائلة أو تقدم عمر الأم أو عوامل أخرى معروفة.

-تساعد اختبارات ما قبل الولادة في تحديد ما إذا كانت الأم مصابة بعدوى أو حالة أخرى ضارة بالطفل، قد يساعد الفحص البدني واختبار السمع الطبيب أيضًا في تشخيص العيوب الخلقية بعد ولادة الطفل، وأيضا يساعد فحص الدم المسمى شاشة حديثي الولادة الأطباء في تشخيص بعض العيوب الخلقية بعد الولادة بفترة وجيزة، قبل ظهور الأعراض.

ما هي أسباب الإصابة بتشوهات الجنين؟

تتعرض جميع النساء الحوامل لخطر ولادة طفل مصاب بعيب خلقي، وتزداد المخاطر في ظل أي من الشروط التالية:

- تاريخ عائلي من العيوب الخلقية أو الاضطرابات الوراثية الأخرى.

- تعاطي المخدرات أو استهلاك الكحول أو التدخين أثناء الحمل.

- عمر الأم 35 سنة أو أكثر.

- رعاية ما قبل الولادة غير كافية.

- الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية غير المعالجة، بما في ذلك الأمراض المنقولة جنسياً.

- استخدام بعض الأدوية عالية الخطورة، مثل الإيزوتريتينوين والليثيوم.

- النساء المصابات بحالات طبية موجودة مسبقًا، مثل مرض السكري، أكثر عرضة لخطر إنجاب طفل مصاب بعيب خلقي.

كيف يمكن منع العيوب الخلقية؟

لا يمكن منع العديد من العيوب الخلقية، ولكن هناك بعض الطرق لتقليل خطر ولادة طفل مصاب بعيب خلقي.

- يجب على النساء اللواتي يخططن للحمل البدء في تناول مكملات حمض الفوليك قبل الحمل، وطوال فترة الحمل، إذ يمكن أن يساعد في منع عيوب العمود الفقري والدماغ.

- يوصى أيضًا بفيتامينات يحددها الطبيب أثناء الحمل، والتي تختلف باختلاف أشهر الحمل.

- يجب على النساء تجنب الكحول والمخدرات والتدخين أثناء الحمل وبعده.

- توخي الحذر عند تناول بعض الأدوية، إذ يمكن لبعض الأدوية الآمنة عادة أن تسبب تشوهات خلقية خطيرة، وتأكدي من إخبار طبيبك بأي أدوية قد تتناوله، بما في ذلك الأدوية والمكملات التي لا تستلزم وصفة طبية.

- الحفاظ على وزن صحي خصوصا النساء المصابات بحالات مرضية، مثل مرض السكري، وأن يهتموا بشكل خاص بصحتهم.

- من المهم للغاية حضور مواعيد ما قبل الولادة المنتظمة، إذا كان الحمل يعتبر شديد الخطورة، ويمكن لطبيبك إجراء فحص إضافي قبل الولادة لتحديد العيوب، واعتمادًا على نوع الخلل، قد يتمكن طبيبك من معالجته قبل ولادة الطفل.