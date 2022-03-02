الامارات | سعودي يتعرض لطلق ناري برأسه في الشارع.. وفرار الجاني

شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يتعرض لطلق ناري برأسه في الشارع.. وفرار الجاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب سعودي بطلق ناري في رأسه أودع على إثره عناية مستشفى الجهراء في حال حرجة.

وبحسب مصدر أمني، تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغاً يفيد بتعرض شخص إلى طلق ناري في رأسه داخل سيارته، في محافظة الجهراء.

وقال المصدر إنه فور تلقي البلاغ توجه رجال الأمن الى موقع الحادث وتم إسعاف المصاب ونقله الى مستشفى الجهراء حيث أودع العناية المركزة، وحالته الصحية حرجة.

واختتم المصدر أن المصاب وهو من مواليد 1979 سعودي الجنسية، فيما يتحرى رجال مباحث الجهراء عن الجاني الذي توارى عن الأنظار.

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