كورونا اليوم: أحد الأعراض يعود في شكل "أوميكرون الخفي".. وهذه أكثر العلامات الجلدية انتشارا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

أحد الأعراض يعود في شكل "أوميكرون الخفي"

أعلن الدكتور ألكسندر بوديك، أخصائي طب الأعصاب، أن المصابين بـ "أوميكرون الخفي" يشكون عادة من فقدان حاسة الشم.

ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أنه على خلفية انتشار "أوميكرون الخفي" يشكو المصابون من فقدان حاسة الشم، وكما هو معروف فإن فقدان حاسة الشم أحد الأعراض الرئيسية عند الإصابة بنسخة ووهان من الفيروس التاجي المستجد، ولكنه اختفى تقريبا لدى المرضى المصابين بمتغير "دلتا" من الفيروس، وفقا لروسيا اليوم.

كشف أكثر العلامات الجلدية انتشارا عند الإصابة بمتحور "أوميكرون"

أعلنت الدكتورة تاتيانا روجينتسوفا، نائبة مدير العمل السريري في معهد علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بموسكو، أن حالة المرضى تؤكد على أن "أوميكرون" يسبب أعراضا جلدية مختلفة.

وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن الأعراض الجلدية تلاحظ عند 5 بالمئة من المصابين بمتحور "أوميكرون"، وتظهر على شكل طفح جلدي على اليدبن احيانا ولا يكون واضحا وأحيانا ينتشر في جميع أنحاء الجسم، وفقا لروسيا اليوم.

علماء صينيون يصممون مجموعة من الأجسام المضادة لعلاج كورونا والوقاية منه

صمم علماء صينيون مجموعة من الأجسام المضادة يمكنه تشكيل ضربات قوية لفيروس كورونا المتسبب فى كوفيد-19.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية ، اليوم الأربعاء، أن عدد من الباحثين من جامعة العاصمة الطبية والأكاديمية الصينية للعلوم، طورا الجسم المضاد أحادي النسيلة البشري ثنائى الخصوصية ضد SARS-CoV-2، بجمع بين زوج غير متنافس من الأجسام المضادة البشرية المحايدة، وهما B38 وH4، لاستهداف اثنين من المستضدات، وبالتالى منع الفيروس من الارتباط بمستقبله ، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط.



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