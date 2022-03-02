على طريقة الفراعنة - كيف تصنع من الشعير خبز؟.. فوائد لا تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن الفراعنة كان يستخدمون الشعير في إنتاج الخبز.

وأكد "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه شكل فريق بحثي منذ أن كان في المركز القومي للبحوث خلال 2006، لبحث هذا الموضوع، لافتًا إلى أن هذه التجربة ناجحة وقابلة للتطبيق وخسارة إن لم يتم الاستفادة منها.

وأوضح أن مواصفات الخبز المنتج من الشعير مع القمح بنفس المعايير الصحية وطعمه مستساغ، مؤكدًا أن هذه التجربة من شأنها أن توفر 25% من القمح ويوفر هذا من فاتورة الاستيراد، متابعًا: " فريق البحث توصل إلى عمل رغيف خبز مكون من 75% من دقيق القمح و25% من دقيق الشعير وكانت المواصفات ممتازة والطعم مستساغ".

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 كيفية صناعة الخبز من الشعير، وفقا لموقع savorthebest ، والشيف سالي فؤاد على قناة سي بي سي سفرة.

- مقادير عمل خبز الشعير

كيلوجرام من دقيق القمح الخالص

ربع كيلوجرام من الشعير

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة

رشة من الملح

ماء دافئ للعجن

- طريقة تحضير خبز الشعير

وضع لشعير مع ماء دافئ في وعاءٍ عميق، وتركه 4 ساعات حتى يتشرب الشعير الماء ويصبح رطبا، ثم نضع الخميرة في كوب من الماء الدافئ حتى تذوب قليلا.

ثم يتم وضع الشعير الرطب في وعاء آخر، ونضيف إليه دقيق القمح، والخميرة، والنخالة، والملح، ثم نضيف الماء بالتدريج، ونعجن المكونات مع الفرك حتى تتجانس مع بعضها، ثم نغطي العجين ونتركه 30 دقيقة، في مكان دافئ أو حتى يتضاعف حجمها، ثم يتم قطع العجين إلى كرات متوسطة الحجم باستخدام الدقيق والنخالة كي لا يلتصق العجين باليدين، ثم يتم تسخين الفرن، مع وضع العجين به على نار متوسطة حتى ينضج ويتحمر من الجهتين.

- فوائد تناول خبز الشعير

وفقا لموقع "health line"، فإن فوائد خبز الشعير تتمثل في:

تخفيض نسبة الكوليسترول

مضاد لتصلب الشرايين

الحد من مخاطر الإصابة بالسكر

تقليل التهابات المفاصل

تنشيط الجهاز المناعي

الحفاظ على العظام

الحفاظ على صحة القلب

المساهمة في الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان

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