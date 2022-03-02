4 آثار نفسية تقع على الرجل حال تعرضه للخيانة الزوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعتبر خيانة الزوجة من أصعب التجارب التي يمكن أن يكتشفها الرجل، فهي لا تهدد ثقة الرجل بنفسه فقط، بل تجعله يعيش بالرعب والخوف من الفضيحة.

في هذا التقرير يستعرض الخليج 365 ما قد يحدث لجسد الرجل حال تعرضه للخيانة الزوجية، وفقا لما ذكره دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي.

يقول فرويز: "يختلف رد فعل الرجل بعد اكتشاف خيانة الزوجة، باختلاف شخصيته وطريقة تفكيره ونشأته، وطبيعة العلاقة التي تربطه بزوجته ونوعية المشاكل والخلافات التي تجمعهما أو تفرقهما".

ويضيف فرويز لـ"الخليج 365": "الآثار النفسية والمشاعر التي يشعر بها الزوج بعد الخيانة، عديدة وتتمثل في:

- شعور بالدونية

- شعور بالاكتئاب

- فقدان الإحساس بالرجولة

- فقدان الإحساس بذاته

ماذا عن رد الفعل؟

وعن رد الفعل المتوقع من الزوج، يكشف فرويز: "يختلف رد الفعل باختلاف نوع الشخصية، فبعض الرجال من ممكن أن يقتلوا الشخص الخائن وكذلك الزوجة أيضا".

ويشرح استشاري الطب النفسي: "لكن هناك شخصيات هيستيرية تكتفي بالبكاء والصراخ فقط، ممن الممكن أن يصل حتى لإيذاء نفسه، ولا يقرر طلاق زوجته بل يسامحها لأنه ضعيف غير قادر على اتخاذ قرار حاسم، أو قد يكون شخصية وسواسية يصبح القرار أقوى منه وبالتالي يكتفي بالبكاء فقط".

وأضاف: "هناك أعراض جسدية لخيانة الزوجة، فيعاني بعض الرجال من الصداع والغثيان وفقدان التوازن، وقد يصل الأمر إلى الإغماء".

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