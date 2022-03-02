احذر "القاتل الصامت".. أكلات ومشروبات ابتعد عنها من الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ندى نور

مع ضيق الوقت، والمشاغل الحياتية، تتسلل عادات غذائية غير صحية إلى حياتك اليومية مثل تناول ما يمثل خطورة على الصحة العامة.

وأصبح تناول أكلات ومشروبات من الشارع جزءا من اليوم، بالرغم من أخطار تناول الطعام خارج المنزل، وتزيد نسب الإصابة بالعديد من الأمراض المعوية، فلا شك أن طبيعة تنظيف مكوناتها، وطريقة إعدادها وحفظها تختلف عن التي جرى تحضيرها في المنزل.

أوضحت ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، لـ "الخليج 365"، أن هناك مجموعة من الأكلات والمشروبات تمثل خطورة على الصحة عند تناولها من الشارع.

- اللحوم والدجاج المصنع

من الأطعمة التي تمثل خطورة على الصحة اللحوم والدجاج المصنع، لأنها تحتوي على مواد دهنية ضارة بالصحة لا تمثل قيمة غذائية للجسم.

- الخبز

من الأفضل تحضير الخبز في المنزل، بدلًا من شرائه لاحتوائه على الدقيق الأبيض، والذي يعطي للجسم أقل قيمة غذائية.

- السلطة

يمكن أن يؤدي تناول السلطة خارج المنزل إلى احتمالية الإصابة بفيروس "B"، لاحتوائها على كمية كبيرة من البكتيريا، إذا لم تُغسل جيدًا.

- المشروبات الغازية

من المشروبات الضارة بالصحة، ويفضل الابتعاد عنها.

- مشروبات الطاقة

من أسوأ أنواع المشروبات لأنها تضر الكلى.

- "السناكس"

يتناوله الأطفال والكبار أحيانًا لسد الجوع، دون إدراك خطورته على الصحة، منها ضعف الجهاز المناعي، وتلف الكبد، وفقدان الشهية وعدم نمو جسم الطفل بالشكل الصحيح، ويمكن أن تصل أضراره إلى حد التسمم.

واختتمت "أبوحجاج" حديثها بضرورة الاعتماد على الخضروات والبروتينات المطهوة في المنزل، للحفاظ على الصحة وتجنب احتمالية الإصابة بالأمراض.