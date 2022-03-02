تناول الفول بدون بهارات في الإفطار.. ولا تأكل هذه الأطعمة على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

يساعدك بدء يومك بشكل صحي على البقاء نشيطا طوال اليوم، ومن وجبة الإفطار الصحية إلى ممارسة الرياضة، يمكنك اتباع عدد من الخطوات كل صباح لتعزيز الصحة العامة.

وعندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، فمن المهم اختيار الأطعمة المناسبة عند الاستيقاظ صباحا حتى لا تواجه مشاكل في الجهاز الهضمي.

وفي التقرير نعرض لكم أكثر الأطعمة والمشروبات التي لا يجب أن تتناولها على وذلك نقلاً عن موقعي healtline"" و"webmed".

-الطماطم

من الثمار الغنية جدا بالبكتين وحمض التانانيك، الذي يسبب تكون الحصى في المرارة، وبالتالي يفضل عدم تناول الطماطم في الصباح الباكر على معدة فارغة.

- الشاي

يؤدى تناول الشاي على الريق، وبعد تناول الطعام أيضاً إلى امتصاص الحديد في الجسم، ما يؤدى إلى الإصابة بالأنيميا، لذلك يُنصح يتناوله بعد تناول الطعام بساعتين.

- البرتقال

عصير البرتقال يمكن أن يسبب التهاب المعدة والأمعاء خصوصاً إذا شرب على معدة فارغه في الصباح، وبالتالي يفضل أن يشرب بعد تناول وجبة الإفطار وليس قبلها.

- الفول

قد يتفاجأ البعض من هذا فيعتبر الفول عنصر أساسي في وجبة الفطار، ولكن يفضل تناوله سادة بدون بهارات أو أي إضافات لأنه يؤدى إلى الإصابة بالتشنجات، والشعور بالتقيؤ والحرقان، على المدى البعيد.

- الكافيين

تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالمشروبات الغازية والنسكافيه والقهوة على الريق يؤدى إلى الإصابة بقرحة في المعدة على المدى الطويل، إلى جانب الشعور بالحموضة، والإعياء.

- الموز

يؤدى إلى ارتفاع معدل عنصر الماغنيسيوم في الجسم، مما يسبب خللاً في التوازن بين الكالسيوم والماغنيسيوم في الدم، واحتمالية الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

- اللبن

تناول اللبن على الريق يؤدي إلى تفاعلها مع البكتيريا الموجودة بداخله والتي تؤدي بدورها إلى الإصابة بالإعياء والشعور بالتقيؤ.

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