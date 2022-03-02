الحمل برج شهر مارس.. 6 مميزات و10 عيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لكل برج صفاته ومميزه التي تميزه عن غيره من الأبراج، ويستعرض لكم الخليج 365 هذا الشهر مميزات وعيوب برج الحمل، وفق ما ذكر خبير الأبراج محمد صبحي في تصريحات خاصة.

مميزات برج الحمل:

1- الثقة بالنفس.

2- الثبات علي الموقف مهما كانت الضغوط

ات التي يتعرضون لها.

3- الشجاعة.

4- يفضلون الصراحة دائما.

5- مخلصين جدا لأصدقائهم.

6- يتميزون بالشهامة والمبادئ والقيم.

عيوب برج الحمل:

1- عنيف وعدواني.

2- متقلبين المزاج .

3- سريع الغضب.

4- أحيانا يضطرون إلى إهانة الجميع.

5- غير رومانسيين.

6- يفضلون مصلحتهم أولا.

7- لا يجيدون فن الحوار.

8- لا أحد يستطيع التحكم بهم.

9- مغرورين بشدة.

10- يتأخذون قرارتهم بمفردهم ويرون دائما أنها صحيحة.

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