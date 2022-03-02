هل تناول البيض على الفطار يؤدي إلى خسارة الوزن؟.. كل ما تريد معرفته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي



الفطور هو أهم وجبة في اليوم حيث يتم إعداد وجبة واحدة ليوم كامل يتبعها، يمكن أن يساعد تناول وجبة فطور غنية من حيث التغذية والذوق على إدارة الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية بكفاءة، بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد أيضًا على البقاء نشيطًا وحيويًا طوال اليوم مع تحسين الوظيفة والنشاط العقلي.

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن وجبة الإفطار الجيدة تقطع شوطًا طويلاً، شارك خبير التغذية الدكتور مايكل موسلي مؤخرًا كيف أن تناول البيض على الإفطار كجزء من نظام "Fast 800" الغذائي الذي أوصى به يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة ويساعد الجسم، وفقا لموقع timesofindia.

ينص نظام Fast 800 الغذائي على استهلاك 800 سعرة حرارية فقط في اليوم، إن تناول البيض على الإفطار كجزء من هذا النظام الغذائي له فوائد متعددة تشمل الشعور بالشبع لفترات أطول من الوقت، والقيمة الغذائية الكبيرة، وزيادة القوة على مدار اليوم وفقدان الوزن بشكل أسرع، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول نظام الإفطار هذا.

كيف ومتى يكون تناول البيض

تناول البيض على الإفطار، يمكنك إما سلقها أو تقليبها أو الحصول على عجة ولكن تأكد من أن لديك البيض بشكل أو بآخر دون إضافة أي مكونات يمكن تسمينها.

الفوائد

البيض غني بالعناصر الغذائية، يُعرف بياض البيض على نطاق واسع بمحتواه من البروتين والدهون الجيدة، على الرغم من أن صفار البيض يعتبر مليئًا بالدهون، إلا أنه غني بالدهون المفيدة للجسم.

يساعد في القضاء على الكوليسترول السيئ وإدارة مستويات الكوليسترول في الجسم، تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في البيض رائعة لصحة الشعر والجلد وهي ضرورية أيضًا للحفاظ على وظائف الدماغ الطبيعية، وبالتالي، يعتبر البيض مخزنًا للعناصر الغذائية الأساسية اللازمة لعمل الجسم بشكل سليم.

كيف تأخذ هذا النظام الغذائي



يسمح نظام Fast 800 الغذائي باستهلاك 800 سعرة حرارية في اليوم، 800 سعرة حرارية تعني ببساطة ثلاث وجبات في اليوم وتناول البيض على الفطور يساعد في موازنة متطلبات نظام 800 الغذائي السريع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب الكثير من السوائل أثناء اتباع هذا النظام الغذائي أمر ضروري لأن هذا النظام الغذائي يمكن أن يجفف الجسم، من المهم أيضًا إدراج الكربوهيدرات النشوية التي تساعد على حرق الدهون لتوليد الطاقة للعمليات الجسدية لضمان نجاح هذا النظام الغذائي، يجب أيضًا مراعاة أنه على الرغم من أن الكربوهيدرات ليست الخيار الأكثر صحة عند اتباع نظام غذائي، إلا أنه لا يُنصح بالتخلص منها تمامًا، يُنصح بتناول خيارات منخفضة الكربوهيدرات في النظام الغذائي للفرد مثل الخضار والفواكه لأن التقليل من الكربوهيدرات طوال الوقت لن يفيد.

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