متحور أوميكرون.. هل تنخفض احتمالية الإصابة مرتين في شهر واحد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نظرًا لسرعة انتشار متغير أوميكرون، فقد يتسأل البعض عن احتمالية إعادة الإصابة بأوميكرون أكثر من مرة.

وكشفت الدراسات أن متغير BA.2 معدي بنسبة 30٪ أكثر من سلالة أوميكرون BA.1 الأولية، وبمعرفة ذلك، هل نحن أكثر عرضة لخطر الإصابة مرة أخرى بواسطة متغير BA.2 مقارنةً بمتغير BA.1؟

تحدث الدكتور سونييت سينغ، طبيب الطوارئ والمدير الطبي في CareHive Health ، حول انخفاض احتمالية عودة عدوى أوميكرون التي تحدث في نفس شهر الإصابة الأولية، وفقا لموقع " healthdigest".

وقال الدكتور سينغ "الاستجابة المناعية أثناء التعافي قوية للغاية وتوفر حماية قوية للغاية في الأيام التي تلي الإصابة مباشرة"، ولكن بالنسبة لجزء صغير جدًا من المرضى، تحدث عدوى فيروس كورونا بعد ذلك بوقت قصير على غرار أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

ولكن ماذا عن معدل إعادة الإصابة بمتغير BA.2 على وجه التحديد؟

فحص الباحثون أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا، وبين نوفمبر 2021 وفبراير 2022 ، تم اكتشاف 187 حالة عدوى مرة أخرى في غضون 20-60 يومًا بعد الإصابة الأولية، ومن بين هذه الحالات الـ 187 ، كان البديل BA.2 مسؤولاً عن 47 حالة منها بعد الإصابة الأولية لمتغير BA.1.

وتشير هذه النتائج إلى أن فرص الإصابة مرة أخرى بمتغير BA.2 بعد الإصابة الأولية بأوميكرون ضئيلة.

ويشير الباحثون أيضًا إلى أن غالبية حالات الإصابة مرة أخرى تضمنت أعراضًا خفيفة لدى من كانوا صغارًا وغير محصنين، وأوضح الدكتور دانيال جلوكستين، الحاصل على شهادة البورد في الأمراض المعدية، إعادة العدوى بأوميكرون BA.2 أو BA.1 كانت أكثر احتمالاً في الأشخاص الأصغر سناً غير المطعمين، لذلك كانت اللقاحات فعالة للغاية في منع العدوى مقارنة بالعدوى السابقة وحدها.

وفي حين أنه من الممكن الإصابة بأوميكرون أكثر من مرة، يشير الباحثون إلى أن حالات الإصابة مرة أخرى من المرجح أن تكون متغير BA.2 بدلاً من BA.1، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأحمال الفيروسية في حالات الإصابة المتغيرة BA.2 أقل من تلك الموجودة في عدوى BA.1 الأولية.

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