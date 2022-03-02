الهدوء والراحة عنوان الموضة الرجالي هذا الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال خبير الموضة الألماني أندريا بانجيرت إن الهدوء والراحة يمثلان عنوان الموضة الرجالي في ربيع/صيف 2022؛ حيث تمتاز الملابس بقصات مريحة وتكتسي بألوان هادئة.

وأوضح بانجيرت أن السراويل الرجالي تمتاز هذا الموسم بقصة واسعة من أعلى وتصير ضيقة بالاتجاه إلى أسفل لتمنح الرجل إحساسا بالراحة أثناء الارتداء.

وبالنسبة للألوان، أوضح خبير الموضة الألماني أن هذا الموسم يشهد هيمنة للدرجات الترابية مثل درجات البني والبيج والرمادي والأخضر كالزيتوني، والتي تضفي على المظهر لمسة طبيعية تجمع بين الهدوء والأناقة في آن واحد.

وتبدو هذه الألوان في قمة الروعة مع إطلالة المونوكروم أحادية اللون. كما تعد درجات الأزرق رائجة بقوة هذا الموسم، لا سيما الأزرق السماوي.

ولإضفاء لمسة جاذبية على المظهر، يمكن تنسيق الدرجات الترابية مع الأصفر الساطع أو الأصفر الخردلي الناعم أو البرتقالي. ولإطلالة أكثر أناقة وفخامة يمكن تنسيق الدرجات الترابية مع اللون الأسود.