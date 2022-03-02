هذه البكتيريا قد تؤدي إلى الإجهاض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من خطورة بكتيريا الليستريا على الجنين؛ حيث ترفع هذه البكتيريا خطر حدوث إجهاض، كما أنها ترفع خطر إصابة الأم بالتهاب السحايا.

ولتجنب هذه المخاطر أوصت الجمعية المرأة أثناء الحمل بالابتعاد عن الأسماك المدخنة وأنواع الجبن المصنوعة من الحليب الخام.

وأضافت الجمعية أن هذه البكتيريا لا يقتصر وجودها على الأطعمة ذات المصدر الحيواني فحسب، إنما يمكن أن تحتوي الأطعمة النباتية كالفواكه والخضروات عليها أيضا.

لذا شددت الجمعية على ضرورة الالتزام بمعايير النظافة والاشتراطات الصحية في المطبخ مع الحرص على طهي الطعام بشكل تام؛ حيث يُسهم ذلك في الوقاية من الإصابة بالعدوى البكتيرية بجميع أنواعها بشكل فعال.