"ابتسامة المشاهير".. خدمة طبية مصرية سياحية تلاقي رواجا عربيا كبيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تحظى خدمة تصميم "ابتسامة المشاهير" الطبية السياحية في مصر برواج واهتمام العملاء من جميع الدول العربية لما وجدوه من نتائج مبهرة وتغيير للأفضل في ابتسامتهم وثقة في جودة الخامات الألمانية المستخدمة، وفق تصريح الدكتور محمد عبد الصمد اخصائي الأسنان بوزارة الصحة.

ويشير الدكتور محمد عبد الصمد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د .ب. أ"، إلى استخدام الكمبيوتر في خدمة "تصميم الابتسامة" وضمان ثبات اللون وجودته لمدة تزيد عن 10 سنوات.

ويقول: "شهد مجال طب الأسنان تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة حيث زادت تطلعات المرضى ليس فقط للتخلص من الألم ولكن للحصول على الابتسامة الجذابة مثل المشاهير ما أدى إلى المنافسة التكنولوجية لتصنيع الأجهزة والخامات التي تلبي تطلعات المرضى".

ولفت إلى أن زراعة الأسنان من الخدمات التي تجذب الوفود العربية وتحظى بإقبال لوجود الأطباء المهرة في أكثر الحالات صعوبة وتعقيدا، مثل تآكل العظام ورفع الجيب الأنفي بالإضافة إلى استخدام زراعات عالية الجودة بنسبة نجاح 99% و ضمان مدى الحياة.

وتحدث عبد الصمد عن الجديد في علاجات حشو الأسنان خاصة أنها من العلاجات المرهقة و التي تستغرق وقتا طويلا بالطرق التقليدية، مشيرا إلى تقديم هذه الخدمة في جلسة واحدة بدون ألم وبنسبة نجاح تصل إلى 96% من خلال استخدام الأشعة الديجيتال بالكمبيوتر للتشخيص وجهاز الروتاري الياباني لتنظيف القنوات العصبية وأحدث الأجهزة الفرنسية لعمل حشو ثلاثي الأبعاد في غاية الدقة.

ولفت إلى أن مصر تتصدر الريادة في السياحة العلاجية بسبب ما تتميز به من كفاءة وخبرة العنصر البشري المدرب على أعلى مستوى، وتوافر الأجهزة والمتطورة بشكل كبير.