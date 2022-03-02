بناء عظام وجه شاب إماراتي مريض بالسرطان بالطباعة ثلاثية الابعاد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تمكن فريق طبي بدبي من إنقاذ مريض إماراتي يبلغ من العمر 18 عامًا كان يعاني من نوع نادر من السرطان أصابه بأورام متعددة في عظام الوجه وكبر في الرأس (تضخم الجمجمة) وتشوه الأطراف.

ودخل المريض الشاب مستشفى (الإمارات – جميرا) بدبي يعاني من أورام متعددة في الوجه، وبعد إجراء سلسلة من الفحوص الدقيقة تبين إصابته بحالة نادرة من الأورام تسمى سرطان "متلازمة غورلين"، تسببت في إصابته بأكياس قرنية متعددة في عظام الوجه وتضخم في الرأس .

وتولى فريق طبي بقيادة الدكتور جهاد السخن جراح الفم والوجه والفكين إخضاع المريض لصور الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي وخزعات الأنسجة، ثم خضع الشاب لسلسلة من العمليات الجراحية لاستئصال الأورام.

وتمكن الفريق الطبي من إعادة بناء عظام الوجه من خلال تركيب صفائح من مادة التتانيوم باستخدام الطباعة ثلاثية الابعاد.

وتكللت جهود الفريق الطبي بنجاح كبير وتعافى المريض بشكل جيد مع نتائج جمالية ممتازة في الوجه.

وقال الدكتور جهاد السخن ، في بيان اليوم الاثنين: "متلازمة غورلين هي اضطراب وراثي نادر يصيب العديد من الأعضاء وأنسجة الجسم، ومعدل انتشار هذا المرض هو حالة واحدة من كل 600 ألف شخص من بين المصابين بالأمراض الوراثية".

وأضاف: "الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب معرضون بشدة لخطر الإصابة بسرطان الخلايا القاعدية خلال فترة المراهقة أو بداية البلوغ، كما أنهم معرضون لخطر الإصابة بالورم الأرومي النخاعي (نوع من سرطان الدماغ) وأنواع أخرى من السرطان".

وأشار السخن إلى متلازمة غورلين قد تسبب أيضًا أورامًا حميدة في الفك أو القلب أو المبايض.

وتشمل العلامات والأعراض رأسًا كبيرًا وصفات غير عادية للوجه، وحفر صغيرة في الجلد واليدين والقدمين، إضافة إلى تشوهات في العمود الفقري أو الضلوع أو الجمجمة، وأمراض في العين، ومشاكل في النمو.

وتحدث متلازمة غورلين بسبب طفرة في الجينات، وتسمى أيضًا متلازمة وحمة الخلايا القاعدية، ومتلازمة سرطان الخلايا القاعدية الشريانية.