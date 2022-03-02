الامارات | زوجة تقتل زوجها بمساعدة نجلها وصديقيها.. والشرطة تحاول العثور على أشلائه

شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تقتل زوجها بمساعدة نجلها وصديقيها.. والشرطة تحاول العثور على أشلائه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في جريمة مروعة، أقدمت زوجة على قتل زوجها بمساعدة صديقيها ونجلها، حيث قاموا بتقطيع جثة الزوج المغدور، وتوزيعها في الغابة، فيما تم دفن جزع جثة الزوج في حفرة عميقة بجوار المنزل، وذلك في ولاية ماديا براديش الهندية.

ووفقاً للصحافة الهندية، كانت الزوجة قد قتلت الزوج بمساعدة صديقين، والأكثر إثارة للدهشة أن نجل المرأة ساند المتهمين في الجريمة.

كانت الزوجة قد خلطت الحبوب المنومة بطعام الزوج، الذي يعمل سائقاً، ثم قُتلت زوجها وهو في حالة من فقدان الوعي.

بعد ذلك اتصلت المرأة بصديقيها، حيث قاما بتقطيع جثة زوجها وتحويلها إلى أشلاء.

كانت للمرأة علاقة غير مشروعة بصديقيها، حيث قُتل الزوج بوحشية بسبب تلك العلاقة.

بعد أن قام صديقا الزوجة بتقطيع الجثة، هربا إلى الغابة بعد أن وزعا أشلاء الزوج فيها، فيما قالت المرأة إنها غير نادمة على جريمة القتل هذه، ولم يكن أمامها سبيل سوى قتل زوجها.

وخلال وقت وجيز تمكنت الشرطة من ضبط جميع المتهمين، وقامت بالبحث عن أشلاء جثة الزوج.

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