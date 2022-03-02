الامارات | زوج يضبط زوجته مع عشيقها فيربطهما بشجرة ويوسعهما ضرباً لساعتين.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يضبط زوجته مع عشيقها فيربطهما بشجرة ويوسعهما ضرباً لساعتين.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبط زوج زوجته مع عشيقها في وضع مخل، فقام برطهما بشجرة وضربهما ضؤباً مبرحاً على مدى لمدة ساعتين كاملتين.

وقعت الحادثة، التي تداولتها وسائل الإعلام الهندية، في ولاية ماديا براديش الهندية، حيث ضبط الزوج زوجته مع عشيقها، وتحت وقع الصدمة قام بربطهما والإعتداء عليهما، فيما حضر أقارب عشيق الزوجة لتخليصها، وخلال المشاجرة بين أقارب العشيق والزوج، وصراخ الزوجة وعشيقها نتيجة اعتداء الزوج، تجمع العديد من سكان المنطقة.

بعد ذلك، قام أحد الحاضرين بالتقاط مقاطع للواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لينتشر انتشاراً واسعاً.

وبمجرد ورود المعلومات، وصلت الشرطة أيضًا إلى المزرعة التي وقع فيها الحادث، وقامت بفك قيد الثنائي، إلا أن الزوجة رفضت وعشيقها تقديم شكوى ضد الزوج، وقالا أن شخصاً مجهولاً هو من قام بالإعتداء عليهما، لكن فيما بعد ظهرت الحقيقة للشرطة، التي فتحت تحقيقاً رسمياً ، واستدعت الزوج إلى مركز الشرطة.

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