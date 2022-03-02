الامارات | العثور على 6 غرقى في جزيرة ليسبوس اليونانية

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 6 غرقى في جزيرة ليسبوس اليونانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت قوات خفر السواحل اليونانية، أمس، إنه تم العثور على ستة أشخاص غرقى في منطقة جزيرة ليسبوس، بالقرب من تركيا، ومازالت عمليات البحث جارية. وقال مسؤول في خفر السواحل «تم العثور على أربعة أشخاص على الشاطئ، واثنين في البحر من دون سترات نجاة، منهم ثلاثة رجال وثلاث نساء، ومعظمهم على الأرجح مهاجرون». وتباشر ثلاث سفن وطائرة هليكوبتر عمليات البحث والإنقاذ. وتعد اليونان الطريق الرئيس إلى الاتحاد الأوروبي لطالبي اللجوء القادمين من تركيا. وانخفضت أعداد المهاجرين منذ 2016 بعد إبرام الاتحاد الأوروبي وأنقرة اتفاقاً لمنع المهاجرين من العبور إلى اليونان.

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