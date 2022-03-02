الامارات | رحلة إلى تاريخ الطرب الشعبي في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة إلى تاريخ الطرب الشعبي في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأخذ هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالتعاون مع اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات فرع دبي، في حلقة جديدة من حلقات «حديث المكتبات»، جمهورها في رحلة إلى تاريخ الطرب الشعبي في الإمارات، مع الباحث والناقد والفنان الإماراتي علي العبدان، الذي تستضيفه في مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 3 مارس 2022. تدير الجلسة التي ستُعقد من الساعة السابعة حتى الساعة الثامنة مساءً، الروائية الإماراتية المتميزة إيمان اليوسف. وخلال الجلسة، سيلقي العبدان الضوء على الأنثروبولوجيا الموسيقية التي تُعنى بدراسة الإنسان من خلال الموسيقى، حيث تتناول التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والديموغرافية التي ترتبط بها الموسيقى، ومعرفة النظام الموسيقي والإيقاعي لهذا الإنسان. فضلاً عن مناقشة علاقة الموسيقى بالهُوية والتراث الثقافي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news