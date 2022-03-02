الامارات | نقاش في تونس حول تجميد البويضات لدى العازبات

شكرا لقرائتكم خبر عن نقاش في تونس حول تجميد البويضات لدى العازبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار قرار المغنية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، نرمين صفر، «تجميد بويضاتها» نقاشاً في تونس، حيث تطالب نساء بفتح المجال واسعاً أمام هذه الممارسة الطبية، التي يقتصر الحق في اللجوء إليها على حالات صحية معينة.

وشجعت صفر (31 عاماً)، النساء العازبات اللاتي لا يجدن الوقت الكافي بسبب الدراسة أو العمل، على تجميد بويضاتهن، بهدف تحقيق «حلم الأمومة» يوماً ما.

ويحصر القانون التونسي حق تجميد البويضات بالنساء المتزوجات أو العازبات اللواتي يخضعن لعلاج أو يتحضرن «للخضوع إلى عمل طبّي من شأنه أن يؤثر» في قدرتهن على الإنجاب، خصوصاً العلاجات الكيميائية، وهو ما لا ينطبق على صفر. وتقوم العملية على استئصال البويضات وتجميدها وتخزينها في النيتروجين السائل، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

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