7 حيل جمالية تجعل إطلالتك أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الكثير من النساء عادة يشعرن بأن الدولاب فارغ من الملابس وليس هناك شيء مميز يرتدونه، ما يدفعهم للرغبة المستمرة في التسوق والشراء.

ولكن في الواقع، فإن أكثر ما نحتاجه لتنويع إطلالاتنا اليومية موجود لدينا بالفعل، ولا ينقصنا سوى القليل من الإلهام والتنسيق.

نستعرض وفقاً لموقع "برايت سايد" الأمريكي، بعض الحيل الحديثة التي يمكن أن تساعد كل شخص على الظهور بمظهر أنيق دون الحاجة للتسوق.

1. تغيير الغرض الأصلي للملابس

يعد استخدام الملابس في غير وظائفها المعتادة، خدعة شائعة للغاية. على سبيل المثال، يمكنك لف شال أو وشاح حول عنقك. ويمكنك أيضاً استخدام منديل كحزام أو رباط شعر.

2. ارتداء ما لا يقل عن 3 قطع من الملابس

يسمي المصممون هذه الخدعة بـ"قاعدة القطعة الثالثة". الجزء العلوي والسفلي (البنطلون أو الجيب) هما العنصران الأول والثاني في المظهر، أما القطعة الثالثة فهي شيء يكمل الصورة. ويمكن أن تكون هذه الاخيرة، تيشرت أو قميص أو وشاحاً أو قبعة، أو حتى مجرد إكسسوار. إن قطعة الملابس الثالثة تضفي لمسة من الحيوية على الإطلالة اليومية، فيبدو الشخص كما لو أنه بذل الكثير من الجهد للحصول على هذا المظهر الأنيق.

3. الجمع بين الملابس القديمة والعصرية

إذا قمت بتصميم مظهرك العام بارتداء قطع ملابس قديمة فحسب، فقد تضعين نفسك في موقف محرج. ولكن دمج هذا المظهر بقطع أنيقة عصرية فكرة جيدة.

ويمكن أن تكون عبارة عن حقيبة أو حذاء أو معطف أو إكسسوار. وإلى جانب ذلك، يمكنك محاولة الجمع بين ملابس من عقود مختلفة بدلاً من التمسك بأسلوب موضة معين. فما المانع من ارتداء فستان من الأربعينيات مع جاكيت جلد من التسعينيات؟

4. إضافة حزام لتحسين مظهرك

بعض الملابس تجعل الجسم يبدو بشكل مترهل، ويمكن للحزام أن يعالج هذا في رمشة عين.

ستحتاجين إلى حزام جلدي أسود أو بني داكن كعنصر موضة أساسي. ولكن اختياراتك الأخرى لا حدود لها، حيث يمكنك اختيار حزام مصنوع من القماش أو الجلد أو المعدن أو الدانتيل، أو حتى الأحزمة الرياضية الساطعة بألوان النيون.

5. ارتداء ملابس خارجية على كتفيك مع إسدال الأكمام

لإطلالة تبدو أكثر تكلفة، يمكنك وضع معطف على كتفيك مثل العباءة. سيظهر هذا أنك لا تهتمين بدرجة الحرارة في الخارج ولست بحاجة إلى لف جسمك بملابس خارجية ثقيلة.

وفوق ذلك، فإن ارتداء معطف بهذه الطريقة يمنحك رسمياً إطلالة ملكية حقيقية، ما يعني أنك تبدين في غاية الروعة.

6. إضافة لمسة لونية لشعرك

أضحى الشعر الملون مقبولاً على نطاق واسع من الناحية الاجتماعية في أيامنا هذه. وتتوفر لدى الفتيات خيارات مناسبة عديدة، تتمثل في باقة منوعة من صبغات الشعر المؤقتة، التي تسمح لهن بتغيير لون شعرهن كما لو أنهن يستعملن أحمر الشفاه.

7. زينة العيون

أصبحت المسكارا الملونة من أحدث صيحات المكياج. ويمكن تطبيقها على كل من الرموش العلوية والسفلية، أو إحداها فقط لتعزيز لون عينيك وإضافة بعض العمق لمظهرك.

هناك من يضع المسكارا الملونة على المسكارا السوداء، على أطراف الرموش، لكن الفكرة الأكثر غرابة وإبداعاً هي الجمع بين لونين ساطعين مختلفين، يوضع الأول على الرموش العلوية والثاني على السفلية.

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