إطلالة حماقي بـ 46 ألف جنيه وهيفاء وهبي 18 ألف.. شاهد شوبنج النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتألق النجوم والنجمات بإطلالات مميزة عادة لخطف الأنظار، نستعرض أبرز الإطلالات خلال هذا الأسبوع وأسعارها.

- منى زكي

في أحدث ظهور للفنانة منى زكي على إنستجرام، اختارت فستان من تصميم Taller Marmo، قصير ومفتوح من الظهر، وتخطى سعره الـ 16 ألف جنيه.

-كارول سماحة

تألقت الفنانة كارول سماحة في أحدث حفلاتها في دار الأوبرا المصرية، بفستان من تصميم يوسف الجسمي بلون وردي فاتح، بلغ سعره 2000 دولار، أي ما يعادل 31 ألف جنيه.

- هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها على حسابها الرسمي على إنستجرام بأحدث جلسة تصوير لها بإطلالة أنثوية مفعمة بالحب والطاقة، ارتدت فستان بتوقيع مصمم الأزياء جيمي معلوف، وبلغ سعره 1180 دولار أي ما يعادل 18 ألف جنيه.

- محمد حماقي

ظهر حماقي في أحدث حفلاته مرتديا سويت شيرت من تصميم أزياء Valentino، بلغ سعره 2924 دولار، أي ما يعادل 46 ألف جنيه.