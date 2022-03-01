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حملت السلاح وتضامنت مع جيش بلادها أوكرانيا.. من هي ملكة الجمال أناستازيا لينا؟ (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شاركت أناستازيا لينا ملكة جمال أوكرانيا لعام 2015، مجموعة صور لها عبر حسابها الشخصي بـ" انستجرام".

وظهرت مرتدية زي الجنود وحاملة للسلاح معلنة تضامنها مع جيش بلادها.

وفي إطار هذا نستعرض لكم أبرز المعلومات عن أناستازيا لينا :

- ملكة جمال أوكرانيا لعام 2015.

- ولدت في يوم 25 سبتمبر.

- تبلغ من العمر 31 عامًا.

- عملت كمترجمة وعارضة أزياء ومقدمة برامج في اسطنبول.

- درست التسويق في كلية الدراسات السلافية لمدة 5 أعوام.

- عملت كموديل في الـ13 من عمرها.

- تتحدث 5 لغات ومنهم اللغة العربية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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