أبرزها الملابس الفضفاضة.. اتبع هذه الطرق لتخفيف الحموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعاني كثير من الأشخاص من الحموضة التي تسبب الشعور بحرقة الحلق والفم، خاصة بعد تناولهم الوجبات الدسمة عالية الدهون.

وهناك بعض الطرق والحيل التي يمكنك اتباعها للمساعدة في تخفيف أعراضها، وفقا لما أوضح موقع "healthline" المعني بالصحة.

- مضغ العلكة:

أظهرت بعض الدراسات أن مضغ العلكة يساعد في تقليل الحموضة في المريء، إذ يؤدي مضغها إلى زيادة إنتاج اللعاب، ما يساهم في تطهير المريء من الحمض.

- النوم على الجانب الأيسر:

يؤدي الاستلقاء على جانبك الأيسر إلى تقليل التعرض للحمض في المريء بنسبة تصل إلى 71٪.

- ارتداء ملابس فضفاضة:

تساعد الملابس الضيقة في الضغط على البطن، ما يسبب حرقة المعدة، وزيادة فرص ارتجاع الحمض، ولذلك، يفضل ارتداء ملابس فضفاضة.

- تناول العشاء في وقت مبكر:

ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء بتجنب تناول الطعام في غضون 3 ساعات قبل النوم، وذلك لأن الاستلقاء بشكل أفقي بعد تناول الوجبة يجعل عملية الهضم أكثر صعوبة، وبالتالي يزيد من أعراض الحموضة.

- إنقاص الوزن:

يؤدي فقدان دهون البطن والحفاظ على وزن مثالي إلى تخفيف أعراض الحموضة المعوية.

- الحد من تناول الكحول:

أظهرت بعض الدراسات أن الإفراط في تناول الكحول يمكن أن تكون مرتبطة بزيادة أعراض الإصابة بالحموضة.

- التقليل من المشروبات الغازية:

يساهم الاستهلاك المنتظم للمشروبات الغازية زيادة مخاطر الإصابة بالحموضة المعوية، وحرقة المعدة.

- عدم الإفراط في عصير البرتقال:

يعتبر عصير البرتقال من الحمضيات اتي تحتوي على مكونات شديدة الحموضة حمض الأسكوربيك، والذي يمكن أن يسبب عسر الهضم وتهيج بطانة المريء عند استهلاكه بكميات كبيرة.

- الحد من الأطعمة الغنية بالدهون:

الأطعمة المقلية وبعض الأطعمة الدهنية الأخرى أيضًا سببًا للحموضة، إذ تساهم في التسبب في إطلاق الأملاح الصفراوية في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى تهيج المريء.

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