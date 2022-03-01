نجمات تألقن بالحجاب في الدراما.. آخرهن منة شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تتنافس النجمات بأدوار مميزة وتفاصيل شخصيات جديدة خلال الأعمال الدرامية، ووجدنا البعض جسد شخصية المحجبة ولكن بأكثر من اتجاه وشكل، وآخرهن النجمة منة شلبي التي تصدرت صورتها بالحجاب الملصق الدعائي لمسلسلها الرمضاني في 2022 "بطلوع الروح".

ونرصد بالصور أبرز النجمات اللاتي تألقن بالحجاب في الدراما في التقرير التالي.

- منة شلبي

ظهرت مرتدية الخمار في البوستر الدعائي لرمضان 2022، ولم تكن هذه المرة الأولى للفنانة منة شلبي بالحجاب،

فظهرت به من قبل في فيلم "نوارة" الذي عُرض عام 2015، وكانت تقدم شخصية فتاة من طبقة بسيطة تعمل خادمة في البيوت، وتربط على رأسها حجابا صغيرا وفوقة آخر طويلا مثل الخمار.

- درة

ظهرت الفنانة درة بالحجاب في مسلسل "بين السما والأرض"، الذي عرض في شهر رمضان 2021، واتسم حجاب درة بالمسلسل بالبساطة والأناقة والهدوء.

- نسرين طافش

جاءت الفنانة نسرين طافش في مسلسل المداح، الذي عرض رمضان الماضي، بالحجاب، واعتمدت لفة الحجاب بشكل دائري ويغطي الشعر والرقبة بشكل كامل.

- منى زكي

في جزء من أحداث مسلسل لعبة نييوتن رمضان 2021 ظهرت الفنانة منى زكي بالحجاب، حيث ارتدت فستان من التل بطرحة طويلة تغطي الشعر والرقبة، ومع تطور الأحداث تحول الحجاب إلى خمار وملحفة.

- يسرا

وفي رمضان 2017، ظهرت الفنانة يسرا طوال أحداث مسلسل "الحساب يجمع" بالحجاب والذي اتسم بالمزج مع الملابس الفضفاضة بعض الشيء والطرحة الطويلة واللفة التقليدية حتى يتناسب مع عالم العاملات بالمنازل وهو الدور الذي قامت به الفنانة يسرا.

- مي عز الدين

تألقت الفنانة مي عزالدين في رمضان 2018 بدور مميز في مسلسل رسايل، وجسدت شخصية محجبة واتسم حجابها بالمودرن وجمع بين الاناقة والحشمة واتسمت لفة الحجاب بأنه يغطى الشعر والرقبة.

لمتابعة إطلالات النجمات وأحدث صيحات الموضة والأزياء.. اضغط هنا