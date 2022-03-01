6 طرق بسيطة.. إليك كيفية خفض ضغط الدم بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما تكون قوة الدم على المدى الطويل ضد جدار الشرايين عالية، فإن الحالة توصف بأنها عالية بما يكفي لإحداث عواقب صحية؛ يطلق عليه ارتفاع ضغط الدم، هذه الحالة شائعة للغاية.

قد تظهر على أنها حالة غير ضارة نسبيًا بسبب مدى شيوعها، لكنها في الواقع مسؤولة عن أكثر من نصف جميع السكتات الدماغية والنوبات القلبية التي تحدث، بالإضافة إلى ذلك، فهو أيضًا ثالث أهم عامل خطر لجميع الأمراض، بعد التدخين والنظام الغذائي السيئ، لذلك من المهم للغاية السيطرة عليه لتقليل الضرر طويل المدى للشرايين وبالتالي القلب، بدلاً من الاعتماد كليًا على مدرات البول، يمكنك إدخال تغييرات نمط الحياة هذه من أجل التحكم في الحالة وتنظيم مستويات ضغط الدم، وفقا لموقع timesofindia.

قلل من الكحول

يمكن أن يؤدي الإفراط في الشرب المتكرر والمزمن إلى رفع مستويات ضغط الدم لدى الأفراد، أربعة كؤوس أو أكثر في ساعتين للنساء، وخمسة أو أكثر خلال نفس المهلة الزمنية تسمى الشراهة عند الرجال، الإفراط في شرب الكحوليات يمكن أن يرفع مستويات ضغط الدم ويؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن.

قم بتناول المغنيسيوم

وجدت الدراسات أن تضمين الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وجد الخبراء الذين أجروا تجارب سريرية أن الأشخاص الذين أدرجوا المغنيسيوم في نظامهم الغذائي يعانون من انخفاض في ضغط الدم وضغط دم أفضل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

تشمل مصادر المغنيسيوم الخضار الورقية الخضراء والشوكولاتة الداكنة والموز والعدس والخبز البني.

تضمين البوتاسيوم

تم العثور أيضًا على الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لتكون فعالة في إدارة ضغط الدم، وذلك لأن البوتاسيوم يوازن تأثيرات الصوديوم ويقللها بشكل فعال، ثانيًا، يساعد البوتاسيوم أيضًا في تخفيف التوتر في الأوعية الدموية مما يساعد بشكل أكبر.

تشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم البطاطس والبرتقال والفطر والزبيب والتمر والتونة والجريب فروت.

الإقلاع عن التدخين

نحن لا نقصد مؤقتًا ولكن الإقلاع عن التدخين تمامًا هو الحل لتحقيق مستويات منظمة لضغط الدم، المواد الكيميائية الموجودة في السجائر تلتصق بأجزاء الشرايين وتجعل جدرانها لزجة وتسدها، هذا يعوق تدفق الدم ويرفع أيضًا ضغط الدم ومعدل ضربات القلب مع انخفاض كميات الأكسجين التي يتم نقلها إلى أعضاء الجسم المختلفة، كما أن انخفاض نقل الأكسجين يفسح المجال للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وبالتالي فإن الإقلاع عن التدخين هو أفضل طريقة لإدارة كل هذه الآثار الضارة للتدخين.

التمرين

بالنسبة للمبتدئين، فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم مخاطر أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم ويمكن أن تساعدهم التمارين الرياضية في الاستفادة من فقدان الوزن والتحكم في مستويات ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، فإن التمارين الرياضية تزيد من معدل ضربات القلب، مما يساعد على إيصال المزيد من الأكسجين إلى القلب والأعضاء الحيوية الأخرى، كما أنه يقوي عضلات القلب حتى يتمكن القلب من ضخ المزيد من الدم والقيام بذلك بشكل أفضل.

يمكن أن تساعد التمارين الهوائية مثل الرقص والجري صعودًا وهبوطًا على الدرج وركوب الدراجات وممارسة الرياضات مثل كرة السلة وما إلى ذلك على تقوية القلب.

قلل من تناول الملح

واحدة من النصائح الأكثر شيوعًا التي يتم تقديمها للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات ضغط الدم هي تقليل الملح.

الملح يجعل الجسم يتشبث بالماء، يمكن أن يؤدي وجود فائض من الماء في الجسم إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية ورفع ضغط الدم.

من المرجح أيضًا أن تهاجمك أمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض الكلى والخرف إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالصوديوم.

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