ضرب والقاء هواتف الأشخاص وتحرك من البرلمان - قصة كوكسال بابا في مصر.. وحقيقة وفاته بعد الـ40

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حالة من الجدل تسبب فيها كتاش أوغلو الشهير بـ كوكسال بابا، والذي يبلغ من العمر 46 عامًا، بالتزامن مع زيارته إلى مصر، الخميس الماضي، حيث تصدر محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي.

واشتهر كوكسال بابا بالفيديوهات المضحكة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يظهر تارة منفعلا على الأشخاص، وأخرى يلقي بالهواتف المحمولة على الأرض، الأمر الذي اعتقده البعض أنه يفعل ذلك من باب الغرور، لكن بالنظر للفيديوهات الخاصة به نرى أنها طريقته في المزاح.

من هو كوكسال بابا

هو بلوجر تركي الجنسية وولد في مدينة طرابزون التي تقع على الساحل الشمالي لتركيا، يبلغ من العمر 46 عامًا، ولد كوكسال عام 1975.

بدأ دخول عالم السوشيال ميديا عام 2015 وقام بنشر مقاطع فيديو من حياته اليومية بشكل كوميدي طريف، واشتهر في عام 2016 بسبب فيديو يظهر فيه أثناء مشاجرة مع رجل ضخم البنية وتجاوزت مشاهدات هذا الفيديو 6 ملايين مشاهدة، ويمتلك 3 ملايين متابع على موقع انستجرام، و3.2 مليون على تيك توك وأكثر من مليون مشترك على موقع اليوتيوب وحصل على الدرع الذهبي من اليوتيوب بعد حصوله على مليون مشترك.

كوكسال بابا في مصر

فور وصوله القاهرة الخميس الماضي، اتجه إلى أحد فنادق التجمع الخامس ثم ذهب مع مرافقيه في زيارة للدعاية لأحد مطاعم المشويات، حيث ظهر وأمامه طاولة مليئة بالأطباق المختلفة، وأكد القائمون على المطعم أن كوكسال بابا طلب تناول الملوخية والعكاوي كونهما من أكلاته المفضلة.

كما قام كوكسال بابا بزيارة منطقة أهرامات الجيزة ووسط البلد وأبرز معالم القاهرة السياحية، قبل مغادرته مصر.

أزمة العلم المصري

تسبب كوكسال في أزمة خلال تواجده في أحد محلات المشويات، حيث تم توظيف العلم المصري في الدعاية له، بمشاركة البلوجر التركي الشهير، بوضع العلم المصري خلفه على كرسي عالي.

تحرك البرلمان

لتقرر بعد ذلك غادة عجمي، عضو مجلس النواب، القيام بتحرك برلماني اعتراضا على طريقة توظيف العلم المصري في الدعاية لأحد محلات المشويات، بمشاركة البلوجر التركي الشهير كوكسال بابا.

وتابعت في مداخلة مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار: "سأتقدم بطلب إحاطة أو بيان عاجل في مجلس النواب غدا، لأننا يجب أن نكون على مستوى المسؤولية في هذه الأمور، وهناك العديد من الطرق لعمل دعاية بطريقة محترمة ووطنية".

مرض كوكسال بابا

يعاني كتاش أوغلو الشهير بـ كوكسال بابا، والذي يبلغ من العمر 46 عامًا، من مرض أثر على عملية نموه، ليتسبب في قصر قامته، وهو مرض متلازمة هتشينسون جيلفورد، حيث تعد من أبرز الحالات الوراثية النادرة والتي تشبه الشيخوخة المبكرة، ما يؤدي إلى قصر القامة وانخفاض الوزن.

متلازمة هاتشينسون جيلفورد

الشياخ، أو متلازمة هاتشينسون-جيلفورد، هو اضطراب وراثي نادر جدًا يتسبب في تقدم عمر الأطفال بسرعة، بدءًا من السنتين الأوليين من حياتهم، وفقا لـ mayoclinic.

عادة ما يظهر الأطفال المصابين بالشياخ طبعيين عند الولادة، وخلال السنة الأولى، تبدأ العلامات والأعراض، مثل النمو البطيء وفقدان الشعر في الظهور، ولا يوجد علاج لهذا المرض، ولكن تظهر الأبحاث الجارية بعض الأمل في العلاج.

هل تسبب متلازمة هاتشينسون جيلفورد الوفاة مبكرا؟

تعتبر مشاكل القلب أو السكتات الدماغية السبب النهائي للوفاة لدى معظم الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرة، ويبلغ متوسط العمر المتوقع للطفل المصاب بالشيخوخة حوالي 13 عامًا، قد يموت بعض المصابين بالمرض في سن أصغر والبعض الآخر قد يعيش لفترة أطول، حتى تصل إلى 40 عامًا، أو أكثر كما هو في حالة كوكسال ببا صاحب الـ46 سنة.

أسباب متلازمة هاتشينسون جيلفورد

قد تكون طفرة جينية واحدة مسئولة عن الإصابة بالشيخوخة المبكرة، الجين، المعروف باسم لامين أ (LMNA)، يصنع بروتينًا ضروريًا لتثبيت مركز (نواة) الخلية معًا، عندما يكون لهذا الجين عيب (طفرة)، يتم إنتاج شكل غير طبيعي من بروتين لامين أ يسمى بروجيرن ويجعل الخلايا غير مستقرة، ويبدو أن هذا يؤدي إلى حدوث الشيخوخة المبكرة.

أعراض متلازمة هاتشينسون جيلفورد

عادةً ما يتباطأ نمو الطفل المصاب بمرض الشيخوخة المبكرة بشكل ملحوظ خلال أول سنة من العمر، لكن يظل التطور الحركي والذكاء طبيعيًا.

تشمل علامات وأعراض هذا الاضطراب

تباطؤ النمو، انخفاض الطول والوزن عن المتوسط

وجه ضيق وفك سفلي صغير وشفاه رفيعة وأنف أعقف

رأس كبيرة غير متجانسة مع الوجه

عيون بارزة وانغلاق غير كامل لجفون العين

تساقط الشعر بما في ذلك الرموش والحواجب

طبقة جلد رقيقة ومنقطة وبها تجاعيد

أوردة مرئية

صوت عالي النبرة

تتضمن العلامات والأعراض أيضًا مشكلات صحية مثل:

أمراض القلب والأوعية الدموية الحادة المترقية

صلابة وتشدد الجلد على الجذع ونهايات الأطراف (مشابه لتصلب الجلد)

تأخر تكوين الأسنان أو تكونها بشكل غير طبيعي

فقدان جزئي للسمع

فقدان الدهون تحت الجلد وفقدان تكتل العضلات

تشوهات الهيكل العظمي وهشاشة العظام

تيبس المفاصل

انخلاع مفصل الورك

مقاومة الأنسولين