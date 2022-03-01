وادعا للشعر الأبيض.. تخلصي من الشيب باتباع 4 طرق منزلية بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الشيخوخة المبكرة هي إحدى المشكلات الشائعة التي يواجهها كثير من الناس، ويمكن أن تظهر تلك الخصلات البيضاء أو الرمادية حتى عندما تكون في العشرينيات من العمر، والسبب الرئيسي للشعر الأبيض والرمادي هو أن جسمك لا ينتج كمية كافية من الميلامين.

وبدلاً من تضييع وقتك في العديد من علاجات الشعر وزيارات لصالونات التجميل باهظة الثمن، اقرأ بعض العلاجات المنزلية التي أثبتت جدواها.

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك من خلالها تحويل شعرك الرمادي إلى الأسود، وفقا لـhtv.

1- ماسك القهوة والحناء للشعر

لعمل قناع الشعر هذا:

أضفي 1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة إلى الماء الساخن المغلي.

اتركيها تبرد ثم أضيفي مسحوق الحنة إليها.

غطي المزيج بقطعة قماش رقيقة واتركيه لمدة 2 إلى 3 ساعات.

ثم امزجي 1 ملعقة كبيرة من أي زيت أو من اختيارك

ضعي القناع على الشعر لتغطية كل منطقة. يغسل بعد ساعة.

2- زيت بالكاري

لعمل زيت الشعر هذا:

أضف كوبًا كاملًا من أوراق الكاري إلى المقلاة

أضيفي جوز الهند إليه واتركي الأوراق والزيت يطبخان لفترة حتى يتحول لونهما إلى اللون الأسود

دعي الزيت يبرد ثم يُصفى ويخزن الزيت في برطمان.

ضعي الزيت على جذور شعرك وخصلاته.

اغسليه بعد 2 إلى 3 ساعات بشامبو خفيف.

ضعي هذا الزيت من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.

3- قناع الثوم والبصل للشعر

لعمل قناع الشعر هذا:

خذي نصف كوب من زيت جوز الهند

1 بصلة مفرومة ناعماً

5 فصوص ثوم مفرومة

اغلي كل هذه المكونات على نار منخفضة

دعها تبرد وخزن الخليط في برطمان

ضعي قناع الشعر مباشرة على فروة الرأس ولفي منشفة مبللة ساخنة حول شعرك لمدة ساعة.

اغسلي القناع بشامبو خفيف.

4- قناع زيت اللوز والليمون

لعمل قناع الشعر هذا:

في وعاء، اخلطي زيت اللوز وعصير الليمون بنسبة 2: 3

دلكي القناع على فروة الرأس والشعر الجاف.

اتركي القناع لمدة 45 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو اللطيف.

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