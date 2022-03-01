بعد شائعة انفصالهما.. بسمة بوسيل تتألق مع تامر حسني بإطلالة محتشمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تالقت النجمة بسمة بوسيل رفقة زوجها النجم تامر حسني في آخر حفلة له بالكويت، ونشرت عدة صور لهم على حسابها الشخصي "إنستجرام"، وظهرت مع بإطلالة ربيعية محتشمة.

وظهرت مرتدية فستان طويل بمزيج من الألوان المبهجة، ومنقوش بالعديد من الرسومات، بهه فيونكة من عند الرقبة، وبصيحة الأكمام البافي، وبه حزام من عند الخصر، ويدل هذا الفستان على اقتراب فصل الربيع، فهو مزين بالورود.

ونسق معه حذاء بكعب عال باللون البينك الفاتح، ومعه شنطة بنفس اللون.

واعتمدت مكياجاً ترابياً، واختارت أن يكون شعرها الويفي منسدل على جانبي كتفيها.

لمتابعة إطلالات النجمات وأحدث صيحات الموضة والأزياء.. اضغط هنا