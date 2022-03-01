الامارات | متهم بالغش في وصفات طبية.. آخر تطورات محاكمة "طبيب الكركمين"

شكرا لقرائتكم خبر عن متهم بالغش في وصفات طبية.. آخر تطورات محاكمة "طبيب الكركمين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجلت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير إعلاميا بـ"طبيب الكركمين"، بتهمة الغش في وصفات طبية وانتحال صفة طبيب وغيرها من الاتهامات، إلى جلسة 8 مارس الجاري، وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على الصيدلي أحمد أبوالنصر، في 20 فبراير الجاري، وعُرض على النيابة العامة التي حققت معه واستجوبته وعَرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.

وكانت النيابة العامة المصرية تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتضمنت أنّ المتهم أدار وأنشأ قناة فضائية وأخرى إلكترونية على يوتيوب، ادعى فيها أنّه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنّه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية، زَاعما قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة.

ووفق صحيفة "الوطن" كشف التحريات أنّ المتهم اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنّها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها، وأسفر تنفيذ الإذن وتفتيش منافذ البيع عن العثور على منتجات دوائية مجهولة المصدر.

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