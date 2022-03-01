لا ترميه بعد اليوم.. أهم 10 فوائد لـ قشر البرتقال لا تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البرتقال من الفواكه الشتوية التي يحرص كثير من الأشخاص على تناوله، كونه محملا بالعناصر الغذائية المهمة التي تقي بعض الأمراض.

وتعتاد ربات البيوت على التخلص من قشرة البرتقال فور الانتهاء من تقشيرها، ولكن هناك مجموعة من الفوائد التي تقدمها، نستعرضها لكم وفقا لموقعي "stylecraze" و"timesofindia".

- الوقاية من السرطان

وفقًا للدراسات، فإن مركبات الفلافونويد الموجودة في قشور البرتقال تمنع الإصابة بالسرطان، وذلك لاحتوائه على مركب يسمى الليمونين.

- تعزيز صحة الرئة

بفضل محتواها الممتاز من فيتامين سي، يساهم في تكسير الاحتقان وتنظيف الرئتين، وتقوية جهاز المناعة أيضا، وهذا يساعد على منع الإصابة بالتهابات الرئة.

- ضبط مستويات السكر

القشور غنية بالبكتين، وهي ألياف معروفة بأنها تنظم مستويات السكر في الدم.

- دعم صحة القلب

كونها غنية بفلافونويد يسمى هسبريدين، الذي ثبت أنه يخفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، إضافة إلى احتوائها على خصائص مضادة للالتهابات، تدعم صحة القلب.

- إنقاص الوزن

تحتوي قشور البرتقال أيضًا على كمية من الألياف وفيتامين سي المعروف بمساعدته على حرق الدهون، وكبح الشهية، وبالتالي إنقاص الوزن.

- تعزيز صحة العين

مركبات الليمونين والديكانال والسترال الموجود في قشور البرتقال يمكن أن تساعد في تعزيز صحة العين، وذلك لأن لها خصائص مضادة للالتهابات.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تساهم الألياف الموجودة في القشور في تسهيل عملية الهضم وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.

- محاربة الالتهاب

من المعروف أيضًا أن مركبات الفلافونويد الموجودة في قشور البرتقال تتخلل الأغشية وتحارب الالتهاب.

- الوقاية من تسوس الأسنان:

بفضل الخصائص المضادة للبكتيريا الموجود بها، فإنها تقي من تسوس الأسنان، كما يعمل الليمونين كمعطر للفم.

- جعل البشرة أكثر نضارة:

يعتبر أيضا نعمة للبشرة، إذ يعالج الرؤوس السوداء والخلايا الميتة وحب الشباب، بالإضافة إلى ذلك، أنه يمنحك بشرة أكثر شبابا.

نقاط يجب وضعها في الاعتبار قبل تناول قشر البرتقال:

إذا كنت ترغب في تضمين قشر البرتقال في نظامك الغذائي، فعليك أولاً توخي الحذر عند اختيار البرتقال، شراء الثمرة الطازجة الخالية من أي عيوب.

بالإضافة إلى يوصي بغسل البرتقال جيدًا بالماء الساخن للتخلص من المبيدات الحشرية الضارة قبل الاستهلاك.

كيفية تضمين قشر البرتقال في نظامك الغذائي؟

يمكن تناوله مباشرة عن طريق غسله وتقطيعه إلى شرائح صغيرة، ولتجنب المذاق المر، يمكنك إضافة بعض التوابل أو مزجه مع السلطة أو الساندوتش المفضل لديك.

والطريقة الأفضل والأكثر شيوعًا لإضافته هي استهلاكه في شكل مطبوخ، نكهة البرتقال أو مربى البرتقال طريقة لذيذة للحصول على جميع الفوائد الغذائية لقشر البرتقال.

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