كورونا اليوم: فرص الإصابة بـ"الشبح" بعد التعافي.. وعلاقة الحليب بالعدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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فرص الإصابة بأوميكرون "الشبح" بعد التعافي من المتحور الأصلي

أظهرت دراسة أن الأشخاص المصابين بمتغير أوميكرون شديد العدوى من كوفيد هم أقل عرضة للإصابة بمتغير BA.2، المعروف بأوميكرون الشبح.

أوميكرون الذي انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، يحمل العديد من الطفرات في ويرتبط بزيادة قابلية الانتقال والهروب المناعي، وفقا لموقع timesofindia.

علاقة الحليب بمحاربة عدوى كورونا

يسعي الباحثون للوصول لأي دواء أو نصائح صحية لتقليل من الأضرار الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وكشف موقع " medicalxpress"، عن أن علماء صناعة الألبان يلعبون دور جيد ومفاجئ.

وفقا للتقرير المنشور في جريدة Dairy Science ، حيث أثبت تعاون علماء من جامعة ميشيغان (آن أربور ، ميتشيغن ، الولايات المتحدة الأمريكية) و Glanbia PLC Research and Development (Twin Falls ، في الولايات المتحدة الأمريكية)، أن الحليب الخاص بالأبقار يحتوي على مضادات للفيروسات ضد متغيرات كورونا.

فالبروتين المتوفر في الحليب يدعي اللاكتوفيرين، ويحتوي على خصائص بيولوجيًا نشيطة ضد العديد من الميكروبات والفيروسات ومسببات الأمراض، وقد وجد أنه يثبط عدوي كوفيد 19، وذلك عن طريق منع الفيروس على دخول الخلايا المستهدفة، وكذلك الحماية من طريق آليات الدفاع المضادة للفيروسات للخلايا الداعمة.

أدلة جديدة تؤكد انتشار كورونا من الحيوانات للبشر بسوق ووهان

كشف موقع CNN الإخبارى، عن أن هناك دراستين تم تقديمهما قبل نشرهما، أدلة إضافية على أن فيروس كورونا نشأ في الحيوانات وانتشر إلى البشر في أواخر عام 2019 في سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان بالصين.

استخدمت إحدى الدراسات، التي لم تتم مراجعة أي منهما أو نشرها في مجلة مهنية - التحليل المكاني لإظهار أن أولى حالات كورونا المعروفة، والتي تم تشخيصها في ديسمبر 2019، كانت مركزة في السوق، وأفاد الباحثون أيضًا أن العينات البيئية التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، كانت مرتبطة بقوة بين بائعي الحيوانات الحية، تقول الدراسة الأخرى إن السلالتين الفيروسيتين الرئيسيتين كانتا نتيجة حدثين على الأقل عبر فيهما الفيروس إلى البشر، وفقا لـ"سي إن إن".

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