نجمات ارتدين ملابس "بالة" من الوكالة.. ياسمين عبدالعزيز أبرزهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تحرص عادة النجمات على اقتناء أفخم الماركات العالمية والظهور بها في المهرجانات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في جلسات التصوير.

وعلى غير العادة نستعرض في هذا التقرير نجمات اخترن وكالة البلح والبراندات البالة للظهور.

ماذا يعني بالة؟

و"البالة" ملابس مستعملة مستوردة قادمة من بعض الدول الأوربية، مثل بلجيكا وسويسرا وإنجلترا، وتُشكل مساحة كبيرة من بضائع سوق الوكالة.

- سارة عبد الرحمن

صرحت الفنانة سارة عبد الرحمن على صفحتها على فيسبوك، على الظهور في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، بفستان من وكالة البلح "حتة الهدوم المستعملة" بـ370 جنيها.

وارتدت حينها سارة فستانا طويلا سك باللون الأسود بفتحة ظهر، مطرز تطريزات بسيطة حول الرقبة.

- ياسمين عبد العزيز

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز بملابس من وكالة البلح خلال تجسيدها لشخصية تفاحة من فيلم حاحا وتفاحة، وارتدت مجموعة ملابس مناسبة لشخصية الفتاة الشعبية في الحارة.

- دانا حمدان

نشرت الفنانة دانا حمدان، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، توثق من خلالها تجربتها في منطقة الوكالة وأكدت أنها تزور الوكالة مرتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، مؤكدة وجود برندات جيدة ومنتجات ممتازة جدًا.

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