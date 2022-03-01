"هتزورها بأمان وبدون خوف".. 8 دول "زيرو إصابات" بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أن عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد قد ارتفع في جميع أنحاء العالم، فمن المدهش أن بعض البلدان تمكنت من السيطرة على الفيروس منذ بدايته في أوائل عام 2020، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن عددًا قليلاً من البلدان أبلغت في الواقع عن صفر حالات إصابة بـ كوفيد.

إذا كان هذا قد أثار اهتمامك، فتحقق من قائمة البلدان التي لا يوجد بها حالات كوفيد، وفقا لموقع timesofindia.

توكيلاو

مع وجود ثلاث جزر مرجانية استوائية في جنوب المحيط الهادئ، تم إدراج توكيلاو على أنها خالية من COVID-19 من قبل منظمة الصحة العالمية، نظرًا لعدم وجود مطارات، يمكن الوصول إلى توكيلاو بشكل أساسي عن طريق السفن، يبلغ عدد سكانها 1500 نسمة فقط، أيضًا هي أول دولة تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل.

توفالو

وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، يتم تطعيم ما يقرب من 50 شخصًا من كل 100 شخص بشكل كامل ضد COVID-19 في هذه الدولة.

تتكون هذه الدولة الجزرية في جنوب المحيط الهادئ من مجموعة من ست جزر مرجانية وثلاث جزر مرجانية، على الرغم من أنها عضو في الكومنولث، إلا أن هذه الدولة الجزيرة تمكنت من إبعاد كوفيد من خلال اللجوء إلى الحجر الصحي الإلزامي وإغلاق حدودها.

جزر بيتكيرن

تقع هذه الجزر في المحيط الهادئ، يتألف هذا الإقليم البريطاني لما وراء البحار من أربع جزر، أي هندرسون، أوينو، وبيتكيرن، ودوسي، ومن المعروف أنه أقل الأراضي المأهولة بالسكان في العالم، وفقًا للبيانات، كان البولينيزيون أول سكان جزر بيتكيرن، وهي الجزيرة الوحيدة المأهولة، أيضًا وفقًا للبيانات، يبلغ عدد سكانها 50 شخصًا فقط وتمكنوا من التخلص من الفيروس.

سانت هيلانة

تقع في جنوب المحيط الأطلسي، وتعتبر سانت هيلانة واحدة من أكثر المواقع النائية في العالم، تقع على بعد أكثر من 1200 ميل إلى الغرب من الساحل الجنوبي الغربي لإفريقيا، و 2500 ميل من ريو دي جانيرو، ويبلغ عدد سكانها حوالي 4500 نسمة، ووفقًا لتقارير قائمة منظمة الصحة العالمية، يتم تطعيم 58 شخصًا من كل مائة من السكان بشكل كامل فيها.

ناورو

تقع الدولة الجزيرة الصغيرة شمال شرق أستراليا، وتتميز بشواطئ ذات رمال بيضاء وشعاب مرجانية، بما في ذلك خليج Anibare على الساحل الشرقي، كانت بمثابة موقع ياباني خلال الحرب العالمية الثانية، تشير التقارير الواردة من قائمة منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقرب من 68 شخصًا من كل 100 يتم تطعيمهم بالكامل ضد COVID-19 ، وقد تخلصت هذه الدولة الجزرية من الفيروس.

ميكرونيزيا

تنتشر ميكرونيزيا عبر غرب المحيط الهادئ، وتتكون من أربع دول جزرية، مع أكثر من 600 جزيرة، فإن دولها الجزرية الأربع هي كورساي، وتشوك، وياب، وبوهنباي، تشتهر هذه الدولة بالغوص المليء بالحطام والشواطئ المظللة بأشجار النخيل والآثار القديمة.

وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، يتم تطعيم أكثر من 38 شخصًا لكل 100 نسمة بشكل كامل في ميكرونيزيا، وتمكنت أيضًا من التخلص من كورونا.

نيوي

هذه دولة جزرية أخرى في جنوب المحيط الهادئ نجحت في التخلص من فيروس COVID-19، تشتهر هذه الدولة بمواقع الغوص في الشعاب المرجانية ومنحدرات الحجر الجيري، وهي واحدة من أصغر البلدان، ومع ذلك تشتهر بكونها واحدة من أكبر الجزر المرجانية المرتفعة على وجه الأرض.

وفقًا لقائمة منظمة الصحة العالمية، قامت هذه الدولة بتلقيح أكثر من 79 شخصًا لكل 100 شخص ضد COVID-19.

تركمانستان

على الرغم من أن تركمانستان تقع في آسيا الوسطى، فمن المدهش كيف تمكنت من درء جائحة COVID-19 ، بينما انتشر في جميع أنحاء القارة، ومع ذلك، إذا كانت التقارير ستقدم، فإن الدولة لم تبلغ رسميًا حتى الآن عن أي حالات COVID-19 ، في حين فرض مسؤولوها قيودًا صارمة على المناسبات الدينية الجماعية، وجميع الرحلات التجارية، وشجعوا على ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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