الامارات | "شي يا حمار".. مُدرس يعاقب تلميذاً بطريقة صادمة !

شكرا لقرائتكم خبر عن "شي يا حمار".. مُدرس يعاقب تلميذاً بطريقة صادمة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت إحدى المدارس المصرية في محافظة سوهاج واقعة صادمة كشفت تفاصيلها صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، حيث تقدم موجه بالتربية والتعليم ببلاغ ضد مدرس، اتهمه بالتنمر على نجله الطالب بالصف الأول الإعدادي ومعاقبته أمام زملائه بدعوى إحداثه شغب وارتفاع صوته أثناء شرحه الدرس، حيث امتطى المدرس التلميذ كأنه "حمار" وطلب منه أن يمشى به داخل الفصل وسط حالة بكاء من التلميذ وضحك زملائه.

وبدأت النيابة المصرية بإشراف المستشار مصطفى عباس، المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، التحقيق في الواقعة واستمعت إلى أقوال جمال . م "48 سنة - موجه بالتعليم الفني بإدارة سوهاج التعليمية" في بلاغه الذى تحرر عنه المحضر رقم 199 إداري مركز شرطة جزيرة شندويل، حيث أكد أن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء 22 فبراير الماضي، وأنه في هذا اليوم كان في مأمورية خاصة بعمله بمحافظة قنا، وعقب عودته يوم الخميس لاحظ أن نجله محمد "13 سنة" ويدرس بالصف الأول الإعدادي بمدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بجزيرة شندويل حالته النفسية سيئة ويرفض الذهاب إلى المدرسة.. وأضاف: "لما سألته عن السبب بكى وقال لي الأستاذ ركبني حمار قدام زمايلى والفصل كله ضحك عليا".

وتابع ولى الأمر فى أقواله، بأنه سأل زملاء نجله وتأكد من حدوث الواقعة، حيث أن المدرس "40 سنة - مدرس رياضيات" كان يشرح في الفصل المجاور لفصل نجله وسمع ضوضاء في فصل نجله، حيث لم يكن عندهم مدرس فذهب إليهم وعنفهم وطلب من رائد الفصل كتابة اسم كل من يتكلم في الفصل، ثم عاد بعدها للفصل عقب ارتفاع صوت الطلاب مرة أخرى، وأخرج 3 طلاب كتب أسمائهم رائد الفصل من بينهم نجلي، وقام بمعاقبة إثنين منهم، أما نجلي والذى أخبر زميله عنه أنه أكثر من تحدث فيهم فقد طلب منه المدرس بعد أن ضربه أنه ينزل لأرض الفصل بملابسه كالحمار، وتحت الضغط نفذ التلميذ طلب المدارس، وامتطاه المدرس "حماراً"، ممسكاً ملابسه باليد اليسرى ويشير إليه باليد اليمنى قائلا "حا .. شى .. إمشى يا حمار"، وطلب منه أن يلف الفصل وسط بكاء التلميذ وضحك وسخرية زملائه.

وأشار الموجه إلى أنه يعمل طوال عمره في مجال التعليم ولم تحدث أمامه مثل هذه الوقائع في عقاب التلاميذ أو يسمع بها، وأنه على الفور تقدم ببلاغه إلى الشرطة، التي أحالته إلى النيابة العامة والتى طلبت بدورها استدعاء المدرس المتهم للاستماع إلى أقواله في الواقعة.

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