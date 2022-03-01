هل تعلم أن هناك فوائد للمشي على أصابع القدمين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

هل فكرت يوما أن تشمي على أصابع القدمين؟.. إذا عرفت أن لهذه الممارسة فوائد كثير ربما ستفكر في التفكير في الأمر مرة ثانية.

والمشي على أصابع القدمين يساعد في حرق السعرات الحرارية وتقوية العضلات، وفق ما ذكزت الدكتورة يوليا بيلوسليودوفا، أخصائية إعادة التاهيل الروسية.

وأوضح أنه يساعد أيضا على تشغيل العضلات بفعالية أعلى قبل التدريب ويحفز جميع الأنسجة الضامة والمستقبلات العصبية في القدم، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف: "تتكون القدم من عدد كبير من العظام والروابط والعضلات. وتقع على جلد القدم العديد من المستقبلات العصبية، ولكي تعمل هذه المجموعة من الأعصاب بفعالية، يجب أن نهتم بها اهتماما خاصا. لذلك فإن المشي على أصابع القدمين هو أحد التمارين التي تساعد على تنشيط القدم وزيادة نشاط عضلات الساقين والظهر".

وتضيف الخبيرة، إن المشي على أصابع القدمين يساعد أيضا على التخلص من الوزن الزائد لأنه يحتاج إلى طاقة أكبر مقارنة بالمشي الاعتيادي.

وتقول، "يجب أن نتذكر مع أن القدم تتحمل ثقلا كبيرا، يجب أن نعتني بها عند أداء التمارين الرياضية بما فيها المشي على أصابع القدمين".