الامارات | قرار أردني مهم للراغبين بدخول المملكة

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار أردني مهم للراغبين بدخول المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني فيصل الشبول إلغاء شرط تسجيل الأردنيين على المنصة المخصصة للسفر، قبل القدوم إلى الأردن اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأشار الشبول إلى أن «الحكومة ألغت الإجراءات المتعلقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر كافة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين»، بحسب «بترا»

وبين أن «الإجراءات التخفيفية جاءت بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة»، مؤكدا أن «الجائحة لم تنته، وأي قرارات تتخذ ستكون مرتبطة بتطورات الوضع الوبائي».

قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إن «الإجراءات التخفيفية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا التي أعلنت عنها الحكومة، ستسهم بالتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي، وستنعكس إيجابا على تنشيط الحركة السياحية وزيادة أعداد السياح القادمين إلى الأردن، وتسهيل حركة وصولهم».

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