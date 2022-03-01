الامارات | مخمور يدخل قسم الشرطة معتقدا أنه منزله

شكرا لقرائتكم خبر عن مخمور يدخل قسم الشرطة معتقدا أنه منزله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واقعة غريبة شهدتها منطقة حلون جنوب القاهرة ، حيث قام شاب مصري مخمور بدخول قسم الشرطة معتقداً أنه منزله، محاولا دخول احدى الغرف لينام.

ووفق وسائل إعلام محلية، فوجئ أفراد الأمن بقسم شرطة 15 مايو بشاب يهذي بعبارات غير مفهومة يقتحم قسم الشرطة ويحاول دخول إحدى غرفه معتقداً أنه منزله، كما حاول كسر الباب الزجاجي بعدما تصدوا له.

ووفق وسائل إعلام محلية، أظهرت التحقيقات أن الشاب يدعى أحمد محمد هاشم. وبالكشف الجنائي عليه، تبين أنه سبق ضبطه واتهامه في قضية سرقة متجر. وعقب عرضه على الأطباء في مستشفى حلون، ثبت تعاطيه لمادة مخدرة وشرب الخمور.

إلى ذلك قررت النيابة إحالته لمركز السموم من أجل إجراء التحاليل اللازمة، وتولت التحقيق في الواقعة.

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