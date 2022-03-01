الامارات | المغرب.. السجن لضابط شرطة يعمل في عصابة لتجارة المخدرات

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. السجن لضابط شرطة يعمل في عصابة لتجارة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع «هيسبريس» أن محكمة مغربية في الرباط، حكمت بسجن ضابط شرطة كان يعمل بحرس الحدود بطنجة بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بالضلوع في نشاط عصابة إجرامية امتهنت الاتجار بالمخدرات، بالشراكة مع شقيقه الموظف

وكانت الشرطة في طنجة، قد أحالت الضابط الموقوف وشقيقه وثلاثة أشخاص آخرين إلى النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في أنشطة شبكة إجرامية لها ارتباط بترويج المخدرات القوية، حيث تمت متابعتهم في حالة اعتقال قبل أن تصدر هيئة المحكمة أحكامها في هذه القضية.

وأشارت الشرطة، إلى أن «توقيف هؤلاء المشتبه فيهم جاء في أعقاب عملية أمنية باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك في إطار جهودها لمواجهة مخاطر الجريمة بجميع صورها وأشكالها».

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