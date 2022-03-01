كتل الألوان أحدث صيحات الموضة هذا الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تمثل كتل الألوان "Color Blocking" أحدث صيحات الموضة في ربيع/صيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة جريئة تشيع أجواء البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية مادلين دانجمان أن اتجاه كتل الألوان يقوم على تنسيق عدة ألوان زاهية مع بعضها البعض مثل البرتقالي مع الوردي الفاتح أو الصارخ أو الأخضر الفاتح مع الأصفر الليموني.

وأضافت دانجمان أن مَن ترغب في إطلالة أكثر هدوءا يمكنها اللجوء إلى إطلالة المونوكروم، والتي تقوم على تنسيق درجتين من نفس اللون كدرجتين من اللون الوردي.

وبشكل عام، ينبغي مع إطلالة كتل الألوان التخلي عن التفاصيل اللافتة للأنظار مثل الكرانيش والكشكشة.