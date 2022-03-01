مع ارتداء الكمامة.. هكذا تتجنبين البثور

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الدكتورة أوتا شلوسبيرجر إن ارتداء الكمامة يؤدي لدى الكثيرات إلى ظهور بثور، لا سيما لدى النساء، اللاتي تكون بشرتهن حساسة أو تعانين من أمراض جلدية مثل التهاب الجلد التأتبي.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية أن السبب في ذلك يرجع إلى نشوء بيئة رطبة تحت الكمامة بفعل التنفس، بالإضافة إلى الاحتكاك الميكانيكي بين الكمامة والبشرة.

ولتجنب نشوء البثور، يتعين على المرأة عدم ارتداء الكمامة لمدة تزيد عن ساعتين بشكل متواصل، مع مراعاة تغيير الكمامة بصفة منتظمة.

وبالنسبة للمكياج، أوصت شلوسبيرجر بوضع كريم مرطب وليس كريم دهني نهارا، محذرة في الوقت ذاته من وضع كريم أساس "فاونديشن"، وذلك تجنبا لتغطية البشرة بشكل مزدوج يمنعها من "التنفس" جيدا، وبالتالي يُزيد من خطر نشوء البثور.