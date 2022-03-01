الامارات | ديزني توقف عرض أفلامها في روسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني توقف عرض أفلامها في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الترفيه الأمريكية ديزني يوم أنها ستوقف طرح أفلام لدور العرض الروسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال متحدث باسم ديزني: "نظرا للغزو غير المبرر لأوكرانيا والأزمة الإنسانية المأسوية، سنوقف طرح الأفلام لدور العرض في روسيا، بما في ذلك فيلم (تيرنينج ريد) من إنتاج بيكسار الذي سيصدر قريبا".

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