إطلالات خطفت الأنظار في ختام مهرجان أسوان.. بسمة جريئة وريم البارودي ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تألقت النجمات على السجادة الحمراء في الحفل الختامي لمهرجان أسوان لأفلام المرأة بدورته السادسة، نستعرض أبرز الإطلالات التي خطفت الأنظار.

- داليا البحيري

تألقت الفنانة داليا البحيري بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان أسوان.

مرتدية فستان قصير باللون الأسود، بأكمام طويلة واسعة من الشيفون، ونسقت مع الإطلالة فرو بنفس لون الفستان.

وانتعلت داليا البحيري حذاء مفتوح كعب عالي باللون الأسود، وكلاتش بنفس اللون.

- بسمة

ظهرت الفنانة بسمة بفستان جريء من الساتان الأحمر الناري.

وجاء الفستان بقصة one shoulder، مع فتحه الساق، واعتمدت مكياجا قوياً، إذ اختارت رسمة العيون السموكي، مع تصفيفه الشعر المرفوع.

- شيري عادل

تألقا الفنانة شيري عادل بجامبسوت باللون الميتاليك، مرصع بالذهبي.

وجاء الموديل بفتحة صدر على شكل حرف V، مع حذام بنفس لون وخامة التصميم.واختارت تصفيفه الشعر الويفي، مع ماكياجا ناعما بدرجات النيود.

- ريم البارودي

أطلت الفنانة ريم البارودي بإطلالة ناعمة، حيث اختارت فستان، مزينا بالكامل من الدرابيه الناعم، واعتمدت ماكياجا بدرجات النيود، مع رسمة العيون السموكي.

- دينا

اختارت دينا فستان قصير بتصميم صارخ، إذ اعتمدت على الكشاكش والميتاليك الناعم.واعتمدت تصفيفه الشعر الوفي، على احدي الجانبين، مع ماكياجا بدرجات الروز، واختارت كلاتش بنفس لون وقماش الفستان.

مساء اليوم، حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة بأحد الفنادق الكبرى في محافظة أسوان.وكان من أول الحاضرين على السجادة الحمراء الفنانة الاستعراضية دينا وداليا البحيري وشيري عادل واللبنانية كاتيا كعدي ونيقولا معوض والمخرج مجدي أحمد علي وسلوى خطاب، سلوى محمد علي،وأمير المصري.