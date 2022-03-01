ما هي "النخالية المبرقشة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن "النخالية المبرقشة" “Pityriasis Versicolor” هي مرض جلدي غير مُعد تسببه فطريات الخميرة.

وأوضحت الرابطة أن عوامل الخطورة، التي تعزز من فرص الإصابة بهذا المرض المعروف أيضا باسم "السعفة المبرقشة" “Tinea Versicolor”، تتمثل في العوامل الوراثية وضعف المناعة والمناخ الدافيء والرطب وزيادة إفراز العرق واستخدام زيوت أو مستحضرات تجميل تتسبب في انسداد مسام الجلد.

وتتمثل أعراض "النخالية المبرقشة" في ظهور بقع صغيرة مستديرة أو بيضاوية على الجلد، والتي تنمو معا لتشكل فيما بعد بقعا أكبر ذات حدود غير منتظمة. وبشكل أساسي تظهر البقع على الظهر والصدر والرقبة و/أو الذراعين. كما يمكن أن تظهر البقع على الوجه أيضا، خاصة لدى الأطفال. ويمكن أن تكون البقع صفراء أو بنية أو حمراء أو وردية في بعض الأحيان.

وبالنسبة للعلاج، أوضحت الرابطة أنه يتم اللجوء إلى الأدوية المحتوية على مواد فعالة تقتل الفطريات، مشيرة إلى أن العلاج يتطلب التحلي بالصبر؛ حيث قد يستغرق الأمر عدة شهور حتى تختفي البقع.