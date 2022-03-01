الامارات | بناء عظام وجه إماراتي مريض بالسرطان بالطباعة ثلاثية الأبعاد

شكرا لقرائتكم خبر عن بناء عظام وجه إماراتي مريض بالسرطان بالطباعة ثلاثية الأبعاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن فريق في دبي من إنقاذ مريض إماراتي يبلغ من العمر 18 عاماً، أصيب بنوع نادر من السرطان أصابه بأورام متعددة في عظام الوجه وكبر في الرأس (تضخم الجمجمة) وتشوه الأطراف. ودخل المريض مستشفى «الإمارات – جميرا» بدبي يعاني أوراماً متعددة في الوجه، وبعد إجراء فحوص دقيقة تبين إصابته بحالة نادرة من الأورام تُسمى سرطان «متلازمة غورلين». وتولى فريق طبي بقيادة جراح الفم والوجه والفكين الدكتور جهاد السخن، إجراء عملية جراحية للمريض لاستئصال الأورام. وتمكن الفريق الطبي من إعادة بناء عظام الوجه من خلال تركيب صفائح من مادة التتانيوم باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

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