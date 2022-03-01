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الامارات | الكويت تتجه لتحصيل المخالفات المرورية من المغادرين

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متابعات - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تتجه لتحصيل المخالفات المرورية من المغادرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية الكويتية أن الكويت ستطبق ما تم الاتفاق عليه مع شقيقاتها في دول بأن تقوم كل دولة بتحصيل المخالفات المرورية المسجلة على أراضيها من المسافرين بشكل فوري قبل مغادرتهم أراضي الدولة المضيفة.

ونقلت صحيفة "الراي" عن  مصادر أوضحت أن الإدارة العامة للمرور تضع اللمسات الأخيرة والآلية المناسبة لتحصيل المخالفات المرورية من المغادرين لأراضيها وسيعلن عن ذلك قريباً.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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