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الامارات | خليجية تتخلى عن أولادها وتتركهم في المخفر لتسليمهم لوالدهم

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متابعات - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خليجية تتخلى عن أولادها وتتركهم في المخفر لتسليمهم لوالدهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخلت مواطنة كويتية عن أولادها الثلاثة وتركتهم في أحد مخافر محافظة حولي في الكويت، وقالت للمخفر "أنا مو مسؤولة عنهم.. دوروا على أبوهم المختفي - من جنسية عربية - وسلموا العيال له". وغادرت المواطنة المخفر تاركة الأولاد.

وفي وقت لاحق من مساء أمس، تسلم الأب العربي الأولاد الثلاثة بعد التوصل إليه من قبل المخفر، وأخذ عليه تعهد بالمحافظة عليهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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