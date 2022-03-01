الامارات | بسبب علاج ابنه.. رجل أعمال مصري يقتل مالك مركز طبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب علاج ابنه.. رجل أعمال مصري يقتل مالك مركز طبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم رجل أعمال مصري على قتل مالك مركز لعلاج ذوى الاحتياجات الخاصة، بعدما اعتدى عليه بسكين أمام المركز الخاص به في إمبابة بمحافظة الجيزة المصرية.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية يدير أحد المراكز لعلاج ذوى الاحتياجات الخاصة.

وبإجراء التحريات ، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن القاتل رجل أعمال، اعتدى على الضحية بسكين أمام المركز الخاص به، لاعتقاده أنه لم يتمكن من علاج ابنه، الذي يعاني من اضطرابات نفسية.

وعلى الفور القت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، والسلاح المستخدم فى الجريمة، واستكملت التحريات حوا الحادث.

وتوصلت التحريات إلى أن الضحية الذي يبلغ من العمر 32 سنة، أصيب بـ 4 طعنات متفرقة في الجسد، بعدما رصده المتهم، وتربص له، ولاذ به أمام مركز لعلاج ذوى الاحتياجات الخاصة في إمبابة، ونفذ جريمته ثم فر هاربا بسيارته.

ونقل الضحية عبر مرفق الإسعاف إلى المشرحة، وجاري عرضه على الطب الشرعي، لإعداد تقرير الصفة التشريحية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتجري الجهات المختصة الان التحقيقات اللازمة، ويستكمل رجال البحث الجنائي إجراء أعمال الفحص والتحري لكشف ملابسات الحادث.

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