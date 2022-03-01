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توقعات الأبراج وحظك اليوم 1-3.. ترقية ومكافأة لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

- برج الحمل:

مهنياً برج الحمل: تؤثر الحالة المزاجية لديك على أدائك في العمل.

عاطفياً: استخدم حدسك في زيادة الثقة بينك وبين شريك حياتك.

ماديًا: عليك استخدام وسائل التواصل الإجتماعي فيما يفيد حالتك المادية.

- برج الثور:

مهنياً برج الثور: تحصل على مكافأت مالية كبيرة، وترقية في العمل.

عاطفياً: تشعر بالسعادة والحب مع شريك حياتك.

ماديًا: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع الطرف الآخر.

- برج الجوزاء:

مهنياً برج الجوزاء: ستواجه اليوم تحديات صعبة في وظيفتك، كن هادئا.

عاطفياً: يمكنك الاستمتاع بقضاء وقت ممتع مع شريك الحياة.

ماديًا: تشعر اليوم بالاستقلال المادي, ما يجعلك تشعر بالسعادة.

- برج السرطان:

مهنياً برج السرطان: حاول تنظيم أعمالك، حتى لا تصاب بالإجهاد.

عاطفياً: ترغب في تغيير الروتين المسيطر عليك مع شريك حياتك.

ماديًا: ترغب اليوم في إقامة مشروع خاص بك، لزيادة دخلك.

- برج الأسد:

مهنياً برج الأسد: اطلب المساعدة من زملائك في العمل لإنجاز المهام المتأخرة.

عاطفياً: عليك البحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية، لذلك لا تكن متعدد العلاقات.

ماديًا: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك، حتى لا تخسر أموالك.

- برج العذراء:

مهنياً برج العذراء: تشعر بانطلاقة كبيرة في عملك تمكنك من تحقيق أهدافك.

عاطفياً: تشعر بالتوتر تجاه شريك حياتك.

ماديًا: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.

- برج الميزان:

مهنياً برج الميزان: عليك اتخاذ القرارات المهمة الخاصة بعملك بحكمة.

عاطفياً: لديك فرصة اليوم للانجذاب نحو شخص ما.

ماديًا: خذ بعض الوقت للتركيز على الأهداف الشخصية والمالية.

- برج العقرب:

مهنياً برج العقرب: تشعر بالإرهاق الشديد لذلك عليك أخذ قسطا من الراحة.

عاطفياً: تشعر بالراحة والتفاهم مع شريك حياتك.

ماديًا: حدد أولوياتك المادية، لكي تحافظ على أموالك ونشاطك.

- برج القوس:

مهنياً برج القوس: تمتلك طاقة كبيرة تساعدك على تحقيق أهدافك.

عاطفياً: عليك التفكير بحكمة في علاقتك بشريك حياتك قبل اتخاذ القرارات.

ماديًا: تشعر بالقلق الدائم بسبب الضغوطات المالية.

- برج الجدي:

مهنياً برج الجدي: تشعر بالتوتر في عملك نتيجة لحدوث بعض الخلافات بينك وبين زملائك في العمل.

عاطفياً: إذا كنت ترغب الخروج مع شريكك، فهذا هو الوقت المناسب.

ماديًا: عليك ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.

- برج الدلو:

مهنياً برج الدلو: عليك الحذر من أصدقاء السوء ولا تلتفت لأرائهم.

عاطفياً: عليك التفكير جيدا قبل البوح للطرف الآخر بمشاعرك تجاهه.

ماديًا: كثرة الضغوط التي تتعرض لها تكون سببها سوء وضعك المادي.

- برج الحوت:

مهنياً برج الحوت: استخدم شغفك في التركيز على عملك بدلاً من تركه يتحول إلى غضب.

عاطفياً: تشعر بالرغبة في قضاء وقتا ممتعا مع شريك حياتك.

ماديًا: تفكر بجدية في إيجاد فرصة عمل جديدة لزيادة دخلك.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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